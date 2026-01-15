'올데프' 애니 "성공? 굳이 꼽자면 월드투어 하는 그룹 되는 것"

올데이 프로젝트 애니가 데뷔 후 첫 단독 커버를 장식했다. 하퍼스 바자 코리아 제공

올데이 프로젝트 애니가 데뷔 후 첫 단독 커버를 장식했다.

이번 커버는 이탈리아 럭셔리 브랜드 구찌에서 새로운 아티스틱 디렉터 뎀나가 처음 선보이는 컬렉션과 함께하며 애니가 가진 특유의 매력을 배가시켰다.

커버 타이틀은 ‘Graceful but fierce’이다. 하퍼스 바자 코리아는 매 컷마다 우아함과 맹렬함이 공존하는 애니의 양면적인 매력을 포착하고자 했다고 밝혔다.

애니는 컷마다 서로 다른 캐릭터를 자유롭게 오가며, 이전에는 보지 못한 새로운 얼굴과 깊은 존재감을 드러냈다.

촬영이 끝난 뒤 이어진 인터뷰에서 구찌와 아티스트 애니 사이에 통하는 지점에 대해 이야기했다.

브랜드와 자신의 정체성에 대한 애니의 사유. 하퍼스 바자 코리아 제공

애니는 “하나의 정체성 안에 여러 가지 얼굴과 감성을 자유롭게 담아내는 것? 이번 컬렉션만 보더라도 구찌라는 하나의 브랜드 안에 다양한 면면이 공존하잖아요. Miss Aperitivo와 Gallerista가 한 컬렉션 안에서 자연스럽게 어우러지듯, 저 역시 제 안에 있는 색을 하나로만 정의할 수는 없다고 생각해요. 그래서 무대 위에서든, 촬영을 할 때든 저의 다층적인 모습을 균형감 있게 표현하려고 노력하고 있어요”라고 말했다.

올데이 프로젝트로 지난해 신인상을 휩쓸며 성공적인 데뷔를 치렀지만, 본인이 꿈꾸는 성공에 대한 철학도 밝혔다.

애니는 성공에 대한 자신의 철학을 이야기했다. 하퍼스 바자 코리아 제공

애니는 “명확하게 정해둔 성공의 기준은 없어요. 굳이 하나를 꼽자면 언젠가는 월드 투어를 할 수 있는 그룹이 되는 것 정도일까요”라면서 목표로서의 성장보다는 과정으로서의 성장에 더욱 관심을 보였다.

또 애니는 “사실 지금의 저는 ‘성공’이라는 추상적인 단어보다도, 스스로 자랑스러워 할 수 있는 커리어를 차근차근 쌓아가고 싶다는 마음이 더 커요. 원래 제가 스스로에게 쉽게 만족하지 못하는 성격이긴 한데요. 좋게 보자면, 그만큼 계속 발전하는 사람이 될 수 있지 않을까 싶어요. 어쩌면 그 과정 자체가 제가 꿈꾸는 성공에 가장 가까운 모습일 거예요”라고 답했다.

올데이 프로젝트 애니. 하퍼스 바자 코리아 제공

한편, 애니의 커버 및 화보는 ‘하퍼스 바자’ 2월호에서 만나볼 수 있다. 애니는 이달 개강하는 미국 뉴욕 소재 컬럼비아대학교에 복학할 예정이며, 학기가 마무리되는 5월까지 미국 현지에 체류할 예정이라고 밝혔다.

소속사 더블랙레이블에 따르면, 애니는 몇 달간 학업에 집중하지만 학기 중간 예정된 팬 사인회 등 스케줄을 일부 소화한다고 전했다.

