“강다니엘 ‘까까머리’는 못 참지!” 마지막 선물은 ‘워너원’?…재결합 예능에는 모습 보일까

프로젝트 그룹 워너원 출신의 가수 강다니엘이 다음 달 9일 육군 현역으로 입대한다.

소속사 에이라 측은 14일 “강다니엘이 2월 9일 육군 현역으로 입대해 국방의 의무를 이행할 예정”이라고 밝혔다.

강다니엘은 지난해 6월 여섯 번째 미니앨범 발매 간담회에서 “입대하기 전 가수로 남길 수 있는 최대한을 보여드리고 갈 것”이라고 말하며 군 복무 계획을 시사한 바 있다.

이어 같은 해 12월 발표한 스페셜 앨범 ‘펄스페이즈(PULSEPHASE)’는 입대 전 마지막 음반으로 소개됐다. 지난달에는 서울 KBS아레나에서 팬 콘서트를 열어 팬들과 소통하며 입대 전 활동을 정리했다.

강다니엘은 2017년 엠넷 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101 시즌2’에서 최종 1위를 차지하며 그해 8월 11인조 그룹 워너원으로 데뷔했다. 이후 워너원 활동 종료 후 솔로 가수로 전향해 음반 활동, 방송, 공연 등에서 인기를 이어왔다.

한편 강다니엘이 속했던 워너원은 올해 상반기 엠넷 리얼리티 프로그램을 통해 약 7년 만에 재결합한다. 맏형 윤지성을 위시로 하성운과 황민현, 옹성우, 김재환 등이 군 복무를 마치며 재결합 논의가 급물살을 탄 것으로 알려졌다.

엠넷 측은 최근 “워너원이 출연하는 리얼리티 프로그램을 올해 상반기 공개를 목표로 준비 중”이라고 밝혔다.

워너원은 ‘에너제틱(Energetic)’, ‘뷰티풀(Beautiful)’, ‘봄바람’ 등의 히트곡을 남기고 2019년 계약 종료와 함께 공식 활동을 마무리한 바 있다.

강다니엘은 입대 일정으로 인해 출연 방식과 분량을 조율하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 팬 소통 플랫폼에서 관련 질문에 “내가 내년에 군대를 가서 아마도 인트로 정도 같이 할 수도 있다”고 언급하며 일부 참여 가능성을 열어뒀다.

