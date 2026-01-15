‘예스맨’ 서장훈·안정환 “김남일 보통사람 아냐…또×이” 어느 정도길래?

전 축구 국가대표 안정환과 서장훈이 예능 프로그램 ‘예스맨’을 통해 김남일의 예능감에 기대를 드러냈다.

14일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 JTBC 새 예능 ‘예스맨’ 제작발표회에는 최창수 CP, 김동욱 PD를 비롯해 출연진 서장훈, 안정환, 기보배, 박태환, 김남일, 이형택, 하승진, 윤석민, 김영광 등이 참석했다.

안정환과 서장훈이 14일 서울 여의도 페어몬트 앰버서더 호텔에서 열린 JTBC ''예스맨'' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 오른쪽 사진은 김남일. 연합뉴스

김남일은 이날 “서장훈, 안정환이 MC를 한다고 해서 승낙했다. 편할 것 같았다”라고 출연 계기를 설명했다.

코치로 참여한 서장훈은 김남일을 향해 “옛날 월드컵 때도 야생마 같은 느낌이 있었는데 녹화를 하며 확신했다. 보통 사람이 아니다”라고 말했다. 이어 “굉장히 특이해서 시청자들이 그의 새로운 매력에 빠질 것”이라고 평가했다.

안정환 역시 “김남일과 오래 함께했는데 ‘저런 또×이 같은 생각을 하고 있었나?’ 싶었다”라며 “(선수 시절) 진공청소기가 별명이었는데, 예능판도 다 쓸어버리겠다는 생각이 든다”고 말했다. 이어 “월드컵 때 보여줬던 에너지가 이번에 터질 것”이라며 기대를 보였다.

이에 대해 김남일은 “나는 보통 사람이다”라고 받아치며 웃음을 자아냈다. 또 프로그램에 대해 “스포츠인들의 막장 예능”이라고 표현하며 “누가 더 많이 내려놓느냐가 관건”이라고 말했다.

전 축구 선수 김남일이 14일 오후 서울 영등포구 페어몬트호텔에서 열린 JTBC 예능 '예스맨' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘예스맨’은 ‘예능 스포츠 맨’의 줄임말로 양궁 기보배, 쇼트트랙 곽윤기, 수영 박태환, 테니스 이형택, 농구 하승진, 스피드스케이팅 모태범, 야구 윤석민, 축구 김영광·김남일 등이 출연해 토크, 미션, 퀴즈 등을 통해 예능 경쟁력을 검증받는다. 결과에 따라 희비가 엇갈리는 생존형 서바이벌 방식으로 진행된다.

‘예스맨’은 17일 오후 7시 10분 첫 방송을 앞두고 있다.

