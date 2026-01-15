“美 그린란드 매입비 최대 1000조원”…미국·덴마크·그린란드 담판 결렬

2025년 9월 그린란드 캉게를루수아크에서 덴마크 군인들이 훈련을 위해 준비하고 있다. AP/연합뉴스

도널트 트럼프 미국 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드를 확보하겠다는 의지를 굽히지 않고 있는 가운데, 그린란드 매입에 약 1000조원이 들 수 있다는 관측이 나왔다.

14일(현지시간) 미 NBC뉴스는 트럼프 행정부의 그린란드 확보 구상의 일환으로 미국 학자와 전직 관리 집단이 잠정적인 그린란드 매입가를 추산한 결과, 5000억~7000억달러(약 1027조원)를 도출했다고 보도했다.

이는 하단인 5000억달러로 잡아도 미국의 2026회계연도 국방예산(약 9000억달러)의 절반을 웃도는 액수다.

한 백악관 고위 당국자는 마코 루비오 미 국무장관이 ‘몇 주 안에 그린란드를 구매하는 제안을 마련하라’는 지시를 받았으며, 이 같은 매입 방안이 트럼프 대통령에게 ‘높은 우선순위’라고 전했다.

라스 뢰케 라스무센 덴마크 외교장관(왼쪽), 비비안 모츠펠트 그린란드 외교장관(왼쪽 세번째) 등이 14일 미국 워싱턴DC 백악관에서 JD 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관과 회담한 후 떠나고 있다. AP/뉴시스

JD 밴스 미국 부통령과 마코 루비오 국무장관은 이날 오전 백악관에서 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관, 비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관을 만나 그린란드 문제를 놓고 1시간 동안 대화에 나섰지만, 접점 찾기에 실패했다.

양측은 미국의 그린란드 확보 방안에 대해 각자 입장을 교환했으나 의견 합치는 하지 못했다. 다만, 이들은 이견 해소를 위한 실무 협의체를 구성하는 데는 동의했다.

회담 이후 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들의 질문에 “어떻게 될지 두고 보겠지만, 우리는 그것(그린란드)이 필요하다”며 “뭔가 해법이 나올 것으로 생각한다”고 답했다.

미국과 유럽의 공동 안보 측면에서 그린란드를 확보하려고 한 미국 대통령이 자신이 처음이 아니라고도 강조했다.

덴마크와 그린란드는 강하게 반발하고 있다.

옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리는 전날 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 코펜하겐에서 공동 기자회견을 열고 “미국의 일부가 되느니 덴마크에 남는 편을 택할 것”이라며 트럼프 대통령의 병합 의지를 일축했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지