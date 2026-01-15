신정환 “혼전 임신으로 12살 연하 아내와 결혼”

유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈' 화면 캡처

듀오 컨츄리 꼬꼬 출신 방송인 신정환이 12살 연하 아내와의 러브스토리를 공개했다.

14일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에는 신정환이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 신정환은 "방송에서 가족 얘기를 잘 안 하는 이유가 있나"는 질문에 "내가 안 좋을 때 만나서 그렇다. 힘든 과정을 봐서 그런 것"이라고 말했다.

앞서 신정환은 2010년 원정 도박 혐의로 징역 8개월을 선고받았고, 수감 6개월 만인 2011년 12월 가석방됐다. 이후 2014년 12살 연하 여성과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

"누가 먼저 결혼하자고 했냐"는 질문에 신정환은 "그 와중에 아이가 생겼다"며 혼전임신을 고백했다. 이에 신규진은 전쟁통에도 사랑이 피어난다고 하더니"라고 웃었고, 탁재훈은 "이 얘기 처음 하는 거 아닌가"라며 놀라워했다.

이어 "이 얘기를 처음 한다. 좋은 남편이 되려고 계속 노력하고 있다"며 "아내의 눈치를 많이 보는 편이고 부부 사이는 좋다"고 했다.

이를 듣던 탁재훈이 "아내 앞에서도 아픈 척을 해본 적이 있나"고 물었다. 이에 신정환은 "가 뎅기열 사건 이후로 아픈 척을 하지 않는다. 진짜 아파도 어디 가서 시원하게 '링거 한 방 놔주세요'라는 말을 못 한다"고 토로해 웃음을 자아냈다.

한편 신정환은 2010년 필리핀의 한 호텔 카지노에서 억대의 원정 도박을 벌인 혐의로 이듬해 6월 징역 8개월을 선고받고 구속됐다가 같은 해 12월 가석방됐다.

당시 그는 도박 혐의로 궁지에 몰리자 "뎅기열로 병원에 입원했다"고 거짓 주장을 해 뭇매를 맞았다.

이후 싱가포르에서 아이스크림 가게를 운영하는 등 연예계를 떠나 자숙 기간을 보내다가 2017년 9월 엠넷 예능 프로그램 '프로젝트S: 악마의 재능기부'로 복귀했다. 현재는 유튜브 채널 '걍 신정환'을 운영하며 유튜브 활동을 이어가고 있다.

