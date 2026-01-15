"시장실 출입 때 휴대전화 맡겨야"…통영시민단체 "오만한 발상"

경남 통영시 시민단체가 그동안 통영시청 시장실을 찾은 시민, 공무원들이 휴대전화를 비서실에 맡겨야 했다며 통영시가 지난해 청렴도 평가에서 하위권에 머문 것과 무관하지 않다고 주장했다.



15일 통영시민참여자치연대에 따르면 이 단체는 전날 경남도청에서 지난해 12월 국민권익위원회 '체감 청렴도' 평가에서 가장 낮은 5등급을 받은 통영시의 각성을 촉구하는 기자회견을 하며 시장실 방문 때 휴대전화를 비서실에 두고 들어가야 하는 행태를 지적했다.

통영시민참여자치연대는 "시장실을 방문하는 시민, 공무원들이 휴대전화를 비서실에 두고 시장을 만나는 행태는 독재 시대를 방불케 하는 시대착오적이며 고압적 갑질"이라고 주장했다.



그러면서 헌법상 보장된 통신의 자유, 기본권을 유린하는 것이며 시민을 소통 대상이 아닌 '감시와 통제'의 대상으로 간주하는 오만한 발상이라고 비판했다.



통영시민참여자치연대는 "행정이 투명하고 당당하다면 녹취를 두려워할 이유가 없다"며 "동료 공직자조차 믿지 못해 휴대전화부터 뺏는 폐쇄적 리더십이 국민권익위원회 낮은 청렴도 평가 결과로 나타났다"고 비난했다.



국민권익위원회가 지난해 12월 발표한 '2025년도 공공기관 종합청렴도 평가'에서 통영시는 종합 4등급에 그쳐 경남 18개 시군 중 청렴도가 가장 낮았다.



특히 민원인과 내부 직원이 직접 평가하는 '청렴체감도' 항목에서는 최하위 등급(5등급)을 기록했다.



통영시는 휴대전화를 맡기게 한 것은 "벨 소리 때문에 업무, 면담이 영향받지 않게 하려고 한 조치며 시민, 외부 손님들은 휴대전화를 가지고 시장실을 출입했다"고 해명했다.



통영시 측은 논란이 커지자 시장 비서실에 있던 휴대전화 보관함과 안내문을 모두 철거했다.

