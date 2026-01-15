조정석♥거미, 둘째딸 출산…“산모와 아이 모두 건강”

사진 = 씨제스엔터테인먼트·JS컴퍼니 제공

배우 조정석(46)과 가수 거미(45) 부부가 지난 14일 둘째 딸을 얻었다.

조정석 소속사 잼 엔터테인먼트는 "조정석·거미 부부가 오늘 둘째 딸을 출산해 새 가족이 생겼다"고 밝혔다.

현재 산모와 아이 모두 건강하다. 거미는 가족들의 사랑과 돌봄 속에서 평안히 회복 중이다.

잼엔터는 "아이가 많은 사랑과 축복 속에서 자랄 수 있도록 사랑과 관심으로 지켜봐 주시길 바라며, 새 가족을 맞이한 조정석, 거미 부부에게도 많은 응원 부탁드린다"고 청했다.

2013년 지인의 소개로 만난 조정석과 거미는 연인관계로 발전했다. 활동 분야는 다르지만, 조정석이 음악에 관심이 많아 급속도로 가까워졌다. 털털한 성격이라는 공통점도 있다. 공개 연애를 하며 많은 이들의 축하를 받았고 2018년 10월 언약식으로 결혼했다. 2020년 첫 딸을 얻었다.

2004년 뮤지컬 '호두까기 인형'으로 데뷔한 조정석은 '바람의 나라' '헤드윅' '이블데드' '스프링 어웨이크닝' 등에 출연하며 뮤지컬스타로 자리매김했다. 영화 '건축학개론'(2012)에서 맡은 '납득이' 캐릭터로 주목받으면서 영화와 TV드라마로 활동 반경을 넓혔다. 지난해 영화 '좀비딸'(2025)도 흥행에 성공했다.

2003년 1집 '라이크 뎀(Like Them)'으로 데뷔한 거미는 '눈꽃' '죽어도 사랑해' '그대라서' '미안해요' '친구라도 될 걸 그랬어' '그대 돌아오면' 등의 히트곡을 냈다.

