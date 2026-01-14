경북 영천 야산에 불…1시간여 만에 주불 잡혀 잔불 정리

14일 오후 7시 11분께 경북 영천시 화산면 한 주택에서 시작돼 주변 백학산으로 번진 불이 1시간여만에 주불이 잡혔다.



이날 화산면 가상리 단독주택에서 시작된 불이 인근 야산 중턱까지 확산하자 산림·소방당국은 산불 진화 차량 54대와 119산불특수대응단 등 진화인력 231명을 투입해 오후 8시 33분께 주불 진화를 완료했다.

경북 영천 야산 화재. 연합뉴스

현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐으며, 당국은 잔불 정리 작업을 벌이고 있다.



한때 불이 확산하자 영천시는 안전안내문자를 통해 화재 현장 인근 주민들이 먼 곳으로 이동하고, 차량은 우회하도록 요청했다.



산림당국은 진화 작업을 끝내는 대로 산불조사감식반을 투입해 정확한 피해 면적과 재산 피해 등을 조사할 계획이다.



산림당국은 "작은 불씨도 소홀히 할 경우 대형산불로 확산할 위험이 있으므로 쓰레기·영농부산물 불법 소각행위 등을 일절 금지하고 불씨 관리에도 만전을 기할 것을 당부한다"고 말했다.

