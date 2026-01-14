경북 영천 야산에 불…1시간여 만에 주불 잡혀 잔불 정리

14일 오후 7시 11분께 경북 영천시 화산면 한 주택에서 시작돼 주변 백학산으로 번진 불이 1시간여만에 주불이 잡혔다.
이날 화산면 가상리 단독주택에서 시작된 불이 인근 야산 중턱까지 확산하자 산림·소방당국은 산불 진화 차량 54대와 119산불특수대응단 등 진화인력 231명을 투입해 오후 8시 33분께 주불 진화를 완료했다.
현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐으며, 당국은 잔불 정리 작업을 벌이고 있다.
한때 불이 확산하자 영천시는 안전안내문자를 통해 화재 현장 인근 주민들이 먼 곳으로 이동하고, 차량은 우회하도록 요청했다.
산림당국은 진화 작업을 끝내는 대로 산불조사감식반을 투입해 정확한 피해 면적과 재산 피해 등을 조사할 계획이다.
산림당국은 "작은 불씨도 소홀히 할 경우 대형산불로 확산할 위험이 있으므로 쓰레기·영농부산물 불법 소각행위 등을 일절 금지하고 불씨 관리에도 만전을 기할 것을 당부한다"고 말했다.
