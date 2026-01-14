李 가덕도 피습 ‘테러’ 지정될까…국가테러대책委 20일 심의

이재명 대통령이 2024년 더불어민주당 대표 시절 흉기로 습격당한 사건이 ‘테러 사건’으로 지정될 전망이다.

2024년 1월2일 당시 이재명 더불어민주당 대표가 부산 가덕도 신공항 부지를 둘러본 후 기자들과 문답을 진행하던 중 왼쪽 목 부위에 습격을 당해 피를 흘린 채 쓰러져 있다. 부산=연합뉴스

총리실은 오는 20일 제22차 국가테러대책위원회 회의를 열고 이 대통령의 피습 사건에 대해 테러 지정 여부를 심의·의결할 예정이라고 14일 밝혔다. 총리실은 보도자료에서 “김 총리는 국가정보원에 요청했던 대테러 합동조사팀 재가동 결과와 법제처의 테러 지정 관련 법률 검토 결과를 종합해 국가테러대책위 소집을 결정했다”고 설명했다.

이 대통령은 당 대표였던 2024년 1월 2일 부산 가덕도 방문 도중 김모(67)씨가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔렸다. 이 대통령은 부산대병원에서 응급 처치를 받은 뒤 헬기를 타고 서울대병원으로 이송, 혈관 재건술을 받았다. 가해자는 징역 15년형이 확정됐다.

이후 여권을 중심으로 윤석열정부 국정원과 대테러센터 등이 해당 사건을 테러로 지정하지 않고 현장 증거를 인멸하는 등 축소·왜곡했다는 의혹이 제기됐다. 국회 정보위원회 민주당 간사인 박선원 의원은 지난해 9월 정보위 회의 뒤 브리핑에서 2024년 당시 김상민 국정원 법률특보가 이 사건을 ‘테러’로 지정하지 말 것을 건의하는 보고서를 작성했다고 밝히기도 했다. 테러로 규정된 사건은 형사법을 넘어 대테러방지법을 적용할 수 있게 된다.

국가테러대책위는 테러방지법 제5조에 근거해 위원장인 국무총리와 대테러 관계기관장 20명으로 구성된다. 회의에서는 이와 함께 올해 국내외 테러 정세 전망과 국가 대테러활동 추진 계획도 점검한다.

