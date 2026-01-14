광주·전남 ‘대통합’ 가속도… 행정 이어 교육까지 ‘4자 동맹’ 결성

전남도와 광주광역시의 ‘메가시티’ 논의가 행정을 넘어 교육 분야까지 전격 확대됐다. 전남도와 광주시, 전남도교육청, 광주시교육청으로 구성된 4자 협의체가 한자리에 모여 통합 광역지방정부 출범에 뜻을 모으면서 통합 논의가 강력한 추진 동력을 얻게 됐다.

전남도는 14일 오후 국회 더불어민주당 정책위의장실에서 광주·전남 시도지사·교육감 4자 회담을 열고 행정·교육행정 통합을 통한 광역지방정부와 광역지방교육행정기관 출범에 뜻을 모았다. 회담에는 김영록 전남도지사와 강기정 광주시장, 김대중 전남도교육감, 이정선 광주시교육감이 참석했다.

김영록 전남도지사가 14일 서울 국회의원회관에서 열린 ‘광주·전남 행정통합 시도지사-교육감 4자 회담’에 참석해 강기정 광주광역시장, 김대중 전남도교육감, 이정선 광주시교육감과 공동합의문에 서명한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

지난해 12월 전남도의 행정통합 제안과 광주시의 화답으로 통합 논의가 본격화된 데 이어, 이번 회담에서는 최근 두 시도 교육청이 교육행정 통합에 공감대를 형성한 추진 경과를 공유하고 향후 방향을 논의했다.

광주시–광주시교육청과 전남도–전남도교육청의 공동 선언, 두 교육감의 공동 발표로 행정통합 논의가 교육 분야까지 확대되면서 통합 추진에 동력이 더해졌다는 평가다.

4자 협의체는 ‘광주·전남 대통합 공동 합의문’을 발표하고, 특별법 제정과 27개 시·군·구의 정체성 존중, 교육자치 보장을 위해 공동 대응하기로 했다. 또 시·도민 공감대 확산을 위해 설명회와 토론회, 간담회 등 공청회를 시·군·구별로 개최하기로 했다.

김영록 지사는 “시도민들께서 대통합의 염원을 담아 격려와 성원을 보내주고 있는 상황에서 교육계의 참여는 통합 추진에 중요한 의미를 더한다”며 “행정통합 과정에서 27개 시·군·구는 물론 어떤 직업군도 소외되거나 손해를 보지 않도록 세심하게 챙기겠다”고 말했다.

강기정 시장은 “광주·전남 양 교육청이 한목소리로 뜻을 모은 것은 매우 다행스러운 일이다. 이번 합의 배경에는 교육자치를 확고히 보장하라는 교육계와 시도민의 염원이 담겨 있다”며 “특별법 제정 과정에서 교육자치의 독립성과 중립성을 확고히 보장해 행정·교육행정 통합을 반드시 성공으로 이끌겠다”고 밝혔다.

김대중 전남도교육감은 “광주·전남은 원래 한 뿌리로, 이번 통합은 지역 경쟁력과 교육의 질을 함께 높이는 전환의 계기가 될 것이다”면서 “이를 위해 교육자치의 확고한 보장과 교직원 인사의 안정성이 전제돼야 하며, 특히 지역소멸과 학령인구 감소에 대응해 농어촌·소규모학교 특례를 포함한 실질적인 지원이 반드시 마련돼야 한다”고 강조했다.

이정선 광주시교육감은 “행정통합 추진 과정에서도 교육자치의 가치를 굳건히 수호하고, 인사 등에서 교육 구성원의 불이익이 없도록 현장의 안정성을 최우선으로 삼겠다”며 “끊임없는 소통을 통해 호남의 미래를 이끌 인재 양성에 흔들림 없이 매진하겠다”고 피력했다.

