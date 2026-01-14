李, 다카이치에 ‘나전칠기 드럼세트’… 韓 갤워치·日 카시오 시계 ‘선물외교’ [李대통령, 방일 마무리]

이재명 대통령은 ‘드럼 애호가’인 다카이치 사나에 일본 총리에게 우리나라 업체의 드럼 세트 등을 선물했다.

이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리 부부를 위해 선물한 드럼 세트와 유기 옻칠 수공예 반상기 및 스톤접시 세트. 청와대 제공

청와대는 14일 이 대통령이 이번 방일에서 다카이치 총리와 주고받은 선물을 공개했다. 이 대통령은 다카이치 총리가 고등학교 시절부터 록밴드를 결성해 드러머로 활동했고 의원직에 처음 당선되고 난 후에도 드럼 스틱을 항상 가지고 다녔을 정도로 드럼을 좋아했던 취향을 고려해 드럼 세트를 선물했다. 이번에 선물한 드럼은 한국 브랜드 제품으로, 드럼 스틱에 장춘철 명장의 나전칠기 장식이 추가됐다. 청와대는 “드럼은 리듬을 이끄는 중심 악기로서 강인한 추진력과 유연한 조화를 동시에 상징해, 다카이치 총리의 정치적 철학과도 맞닿아 있다”고 설명했다. 이외에도 이 대통령은 다카이치 총리의 건강을 고려해 홍삼과 청국장 분말 및 청국장 환 등을 선물로 준비했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 다카이치 사나에 일본 총리로부터 선물 받은 손목시계와 화장용 붓 및 파우치. 청와대 제공

한·일은 각국의 기술력이 담긴 시계를 서로 선물로 주고받기도 했다. 이 대통령은 총리 배우자에게 유기 옻칠 수공예 반상기 세트와 함께 삼성의 갤럭시 워치 울트라를 선물했다. 청와대는 이와 관련해 “한국을 대표하는 기술이 담긴 삼성 갤럭시 워치를 선물했다”고 부연했다. 일본 측에서는 이 대통령에게 일본 브랜드 카시오의 손목시계를 선물했다. 태양광 충전과 방위 측정 등 다양한 기능을 갖춘 시계는 바이오매스 플라스틱을 사용한 친환경 제품이기도 한 것으로 알려졌다. 일본은 이와 함께 이 대통령 배우자인 김혜경 여사에게 화장용 붓과 파우치를 선물했다. 이 대통령이 묵은 숙소 내에 일본 전통 과자들로 구성된 ‘웰컴 키트’도 준비해둔 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지