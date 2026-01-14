부산시, 부산관광 디지털 아카이브 구축 완료

부산시는 외국인 관광객 500만명 시대를 대비해 부산 관광자원을 체계적으로 기록·보존·활용하는 ‘부산관광 디지털 아카이브’ 구축을 완료했다고 14일 밝혔다.

‘부산관광 디지털 아카이브’는 부산의 풍부한 관광 기록을 한곳에 모아 다양한 정보를 제공하는 디지털 기록관이다. 디지털 아카이브는 부산 관광자원에 대한 디지털 자료를 체계적으로 수집·보존하고, 시를 비롯한 여러 공공기관이 보유하고 있는 사진, 동영상, 문서 등 다양한 형태의 디지털 자료를 통합적으로 관리한다.

부산시가 구축한 ‘부산관광 디지털 아카이브’ 화면. 부산시 제공

시는 이번 사업을 통해 부산 관광과 관련된 각종 기록과 콘텐츠를 디지털로 정비해 총 1만7000여건의 관광 디지털 자료를 구축했다. 관광자원과 축제·행사, 관광 홍보 콘텐츠 등 부산 관광 전반의 기록을 통합·정비해 유형·주제별로 체계화하고, 사진·영상뿐만 아니라 음성, 가상현실(VR) 등 다양한 형태의 디지털 관광 콘텐츠를 함께 제작했다.

이를 통해 관광객은 물론 관광정책 담당자와 콘텐츠 제작자, 관광산업 종사자 등 다양한 이용자가 목적에 맞게 활용할 수 있는 입체적인 관광 기록 데이터베이스를 구축했다. 디지털 아카이브가 제공하는 고품질의 관광 디지털 자료는 자유이용 허락표시 제도를 통해 자료별 공공누리 유형에 따라 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

박형준 시장은 “부산광광 아카이브는 부산 관광의 현재를 기록하고 미래를 설계하는 중요한 자산”이라며 “외국인 관광객 500만 시대를 향한 도약을 뒷받침하는 관광 인프라로, 누리집을 지속적으로 업데이트해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지