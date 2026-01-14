세계일보

검색

qm6 일부 차량서 부식 논란...원인은 염화칼슘

입력 : 수정 :
이동준 기자 blondie@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

QM6. 사진=르노코리아 제공

르노코리아의 스포츠유틸리티차(SUV) QM6 일부 차량에서 부식이 발생한 것으로 전해졌다.

 

14일 세계일보와 만난 제보자 A씨는 지난 2018년 QM6를 구매해 약 7만km 정도를 운행했다.

 

A씨 주장에 따르면 지난해 여름쯤부터 주행 중 ‘삐걱’거리는 소리를 듣게 됐다.

 

처음 그는 이 문제를 대수로이 생각하지 않고 운행을 이어왔다. 하지만 소음은 갈수록 커졌고 차량 전문가로부터 “‘리어 암 또는 리어 멤버’가 부식된 거 같다”는 진단을 받았다.

 

리어 멤버(Rear Cross Member)는 차량 뒷바퀴 쪽 서스펜션과 차체를 연결하는 뼈대 역할을 하는 매우 중요한 핵심 부품이다.

 

로우암이 바퀴를 직접 잡고 있다면 리어 멤버는 그 로우암을 포함한 하체 부품 전체를 떠받치는 하부 프레임으로, 리어 멤버의 부식이 심해 멤버가 주저앉으면 차체의 수평이 무너지고 최악의 경우 주행 중 뒷바퀴 축이 통째로 어긋나며 전복 사고로 이어질 수 있다.

 

제보자의 차량에서는 현재 주행 중 금속성 소음은 물론 부식과 함께 금속 표면의 균열(Crack)이 확인됐다.

 

A씨는 “이런 문제는 나만 겪는 게 아니다”라고 주장했다.

 

실제 이날 QM6 동호회를 보니 문제가 발생한 차주들이 스스로 원인을 파악해 해결책을 찾고 있었다.

 

부식을 겪은 차주들은 “겨울철 다량으로 살포되는 염화칼슘에 대응하기 위한 방청 처리가 미흡했을 가능성이 있다”고 주장한다.

 

다만 차주들도 △염화칼슘으로 인한 부식으로 추정되는 점 △환경적 특성(예 바닷가 인근) △개인의 주행 스타일과 노후화 등의 문제일 수도 있다는 입장이다.

 

A씨는 “차량 출고 후 8년이 지난 터라 문제를 제기하기 쉽지 않은 상황”이라면서 아쉬움을 드러냈다.

 

이 문제와 관련 르노코리아 관계자는 “겨울철 눈이 오면 도로에 염화칼슘을 뿌리게 된다”면서 “해당 부분은 보다 자세한 확인이 필요하겠지만 사용자들이 지적하는 것 처럼 염화칼슘에 의한 부식으로 보인다. 이는 개개인의 차량 운행과 지역적 요소가 복합적으로 적용된다”고 했다.

 

그러면서 “부식이 발생한 차량은 언제든 서비스 센터를 통해 수리가 가능하다”며 “가까운 서비스 센터를 방문해주실 바란다”고 전했다.

 


이동준 기자 blondie@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

김혜윤 '상큼 발랄'
  • 김혜윤 '상큼 발랄'
  • 45세 송혜교, 20대 같은 청초함…무결점 피부
  • 고윤정 '아름다운 미모'
  • 이세희 '사랑스러운 볼하트'