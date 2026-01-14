인천환경공단, 하수도 시설 신속대응반 ‘알파팀’ 골든타임 사수

인천환경공단이 하수도 인프라에서 발생할 수 있는 각종 재난과 중대 사고를 빠르게 처리한다. 공단은 경력 10년 이상의 분야별 전문인력으로 꾸려진 위기 대응 신속대응반 ‘알파팀(ALPHA Team)’을 본격 운영한다고 14일 밝혔다.

공단은 차집관로 싱크홀이나 펌프장 침수 등 그간 사례를 통해 초기대응 지연이 시설 운영 중단과 시민 불편, 2차 사고로 이어질 가능성이 크다고 봤다. 하수도 분야의 위험 상황은 상시·복합화되는 양상을 나타낸다.

대응반은 현장에서 붕괴, 침수, 추락 등이 발생하면 즉시 투입된다. 초기 안전조치 우선 수행 뒤 관계기관 협업, 복구 지원, 원인 분석, 재발 방지대책 수립까지 전 과정을 체계적으로 주도한다. ‘확산 전에 차단, 피해 전에 조치’를 슬로건으로 내세운다.

지난 12일 송산공공하수처리시설에서 순간 정전이 발생했을 때 가동된 바 있다. 전기·기계·수질 분야 전문가들이 공정 안정화 지원 등 실효성을 입증했다. 아울러 관로 조사용 폐쇄회로(CC)TV 촬영 로봇 시스템, 지반침하 탐지 GPR(지표투과레이더), 복합가스 농도 측정기 등 재해예방에 필요한 장비를 구비 중이다.

김성훈 인천환경공단 이사장은 “하수도 시설의 위기 상황은 초동 대응에 따라서 피해 규모를 크게 줄일 수 있다”며 “초기 안전 조치부터 신속 복구 그리고 재발 방지가 하나로 이어지도록 해 시민 안전과 공공환경 서비스의 연속성을 지키겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지