대전·충남 몰려간 여야 지도부, 지역통합 이슈 치열한 ‘샅바싸움’

6·3 지방선거를 앞두고 지역통합 이슈의 주도권을 잡기 위한 여야의 경쟁이 치열해지고 있다. 더불어민주당 소속 호남권 의원들은 14일 광주·전남 통합 논의를 본격화하고, 당 지도부는 충남으로 총출동해 충남·대전 통합을 강조하며 지역민심 확보에 주력했다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 충남·대전을 찾아 “두 지역 행정 통합은 진정한 자치분권과 국가 균형발전을 위한 것”이라고 맞불을 놓는 동시에 여당 주도 지역통합을 ‘선거용’으로 규정하며 견제구를 날렸다.



민주당 광주·전남 통합추진위원회는 이날 국회에서 김민석 국무총리와 간담회를 열고 지역 발전을 위한 구체적 방안을 제시해 줄 것을 요청했다. 추진위 공동위원장인 김원이 의원은 “행정통합은 에너지·산업 대전환 시대에 광주·전남 최고의 기회가 될 것”이라며 “정부의 대규모 재정지원을 끌어내고 공공기관 이전, 산업과 기업 유치를 이뤄야 한다”고 했다. 민주당과 정부는 16일 고위 당정협의회를 거쳐 광주·전남 및 충남·대전 통합안을 발표할 예정이다.



민주당 지도부는 충남 서산에서 현장 최고위원회의를 열었다. 보통 현장 최고위는 도청 소재지에 있는 도당 회의실에서 연다. 그런데 이번엔 축산인회관과 육가공시설 등이 들어선 서산축산종합센터에서 열었다. 정청래 대표는 “앞으로 현장 최고위는 이런 방식으로 하겠다”고 했다. 서산은 앞서 충남·대전 통합 특별법을 발의했던 국민의힘 성일종 의원 지역구이기도 하다.

축협센터서 최고위원 회의 더불어민주당 정청래 대표(가운데)가 14일 충남 서산축산종합센터에서 열린 현장최고위원회의에서 충남·대전 통합과 관련해 “국회에서 조속한 시일 안에 법을 통과시키겠다”고 말하고 있다. 왼쪽부터 한병도 원내대표, 정 대표, 이정문 의원. 서산=뉴시스

민주당 충남·대전 통합 및 충청지역 발전특별위원회 상임위원장인 황명선 의원은 “통합시가 출범하면 분열된 생활권을 하나로 잇는 동서 횡단철도, 충청산업문화철도, 제2서해대교, 가로림만 해상교량 사업 등을 속도감 있게 추진할 수 있게 된다”며 지역 숙원 과제 해결 의지를 보였다.



국민의힘 장 대표도 이날 대전·충남 통합과 관련해 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사를 차례로 만났다. 이들은 단순한 행정구역의 결합이 아니라 지방분권을 위한 중앙정부의 권한 이양 필요성을 강조했고, 장 대표는 국민의힘이 발의한 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안’에 담긴 특례조항을 여권이 수용해야 한다고 요구했다.

행정통합 정책협의회 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽 두번째)가 14일 오전 대전시청에서 국민의힘 소속 이장우 대전시장(왼쪽 세번째)과 대전·충남 행정통합 관련 정책협의 후 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 정점식 정책위의장, 장 대표, 이 시장, 양향자 최고위원. 대전=뉴스1

장 대표는 “대통령이든 민주당이든 진정성을 갖고 추진하려는 의지가 있다면 257개 특례뿐 아니라 더 많은 특례를 담아야 할 것”이라며 “특례가 포함되지 않으면 그냥 행정구역만 합치는 것으로 시장과 도지사를 합쳐서 한 명의 시장을 내는 것만으로는 아무런 의미가 없다”고 지적했다. 그러면서 “지방선거가 얼마 안 남았으니 일단 한 명 뽑아 놓고 생각하자는 지금까지 민주당이 해온 방식에 의하면 정치공학적 눈속임에 불과하다”고 강조했다.

