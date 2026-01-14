김윤선 대전지검 천안지청장, 천안개방교도소 방문

대전지검 천안지청은 김윤선 지청장이 천안개방교도소를 방문하고 수용자 관리실태를 살폈다고 14일 밝혔다.

김 지청장은 이날 소속 검사 8명과 함께 천안개방교도소를 방문해 정혜리 소장으로부터 기관 인력과 수용자 상황 등을 설명 받고 구내시설을 참관했다.

김윤선(앞줄 왼쪽 세번째) 대전지검 천안지청이 14일 천안개방교도소를 방문해 장혜리(앞줄 오른쪽 세번째)천안개방교도소장 등과 함께 시설을 참관하고 수용자 관리실태를 살폈다. 천안개방교도소 제공.

김 지청장과 소속 검사 등은 개방처우 수용자와 양육유아 수용자에 대한 수용관리 실태에 깊은 관심을 보였다. 천안개방교도소는 일반적인 폐쇄형 교도소가 큰 담장과 높은 벽이 있는 것과 개방형 형태의 교정 시설이다. 범죄 후 어느 정도 복역을 마친 수형자, 모범적인 수형 태도를 보인 수형자가 사회 복귀를 준비할 수 있도록 직업훈련 등 교육 프로그램을 운영한다.

정혜리 천안개방교도소장은 “교정행정에 대한 깊은 관심을 가지고 지청장과 검사들께서 직접 저희 시설을 방문하신 것에 대해 감사의 말씀을 드린다”며 “수용자의 성공적인 사회복귀와 법무행정 기관 간 유기적인 협력을 통해 안전한 지역사회를 만들기 위해 적극적으로 노력하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지