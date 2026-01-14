“AI시대 선명상으로 국민평안 이끌 것”

대한불교조계종 총무원장 진우스님이 ‘인공지능(AI) 시대의 불교’를 새해 화두로 제시했다. 진우스님은 14일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 연 신년 기자회견에서 “AI 시대를 두려워하지 않고 적극적으로 활용하고 선도하며 그 성과를 다시 마음 평안과 깨달음의 길로 회향하고자 한다”며 “양자과학과 AI 시대 속에서 선명상과 불교 수행의 지혜를 결합해 디지털·AI 융합형 ‘마음 문명 불교’의 토대를 지금부터 만들어 나가겠다”고 말했다. 현재 조계종이 보급에 역점을 두고 있는 ‘선명상’도 이 같은 노력의 일환이다. 진우스님은 “선명상이 ‘국민 마음 평안’과 ‘마음 안보’인 정신문명으로 자리매김하도록 할 것”이라며 “‘국민 평안 선명상 중앙본부’를 설치해 불자들뿐만 아니라 국민 모두가 일상에서 선명상을 실천할 수 있는 토대를 마련하겠다”고 설명했다.

최근 몇 년간 자리 잡은 ‘힙한 불교’ 이미지를 굳혀 ‘편안함과 포용으로 젊고 역동적인 불교’를 만드는 것도 새해 조계종의 주요 계획 중 하나다. 미혼 남녀 템플스테이 ‘나는 절로’, 대학 인근 사찰에서 청년들에게 점심을 제공하는 ‘청년밥心(심)’ 등 세대와 호흡하는 포교 모델을 체계화하고, 불교박람회 규모도 확대한다는 계획이다.

대한불교조계종 총무원장 진우스님이 14일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 신년 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

조계종은 선재스님의 ‘흑백요리사2’ 출연 등으로 커진 사찰음식에 대한 관심도 이어갈 계획이다. 진우스님은 “사찰음식 체험관을 많이 세우고, 이수자 양성을 위한 학교도 계획하고 있다”며 “국민 정신 건강, 몸 건강 차원에서도 사찰음식이 잘 보급돼야 할 것 같다”고 말했다.

진우스님은 지난 12일 청와대에서 열린 이재명 대통령과 7대 종단 지도자 회동과 관련, “종교가 사회적 해악이 되거나 많은 피해자가 나오거나 공공질서를 무너뜨리면 어느 정도 제한돼야 하지 않을까 생각한다”고 말했다.

