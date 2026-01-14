李 “재일동포들 계엄 때 민주주의 함께 지켜” [李대통령, 방일 마무리]

이재명 대통령은 14일 방일을 계기로 현지 동포들과 만나 “여러분의 희생과 헌신 덕분에 산업화와 민주화를 동시에 이뤄내고, 한·일 양국 관계도 부침이 있지만 조금씩 진전을 이뤄내고 있다”며 감사의 뜻을 표했다. 이 대통령은 독재정권 시절 일본 거주 재외국민들을 간첩으로 조작했던 사건 등도 언급하며 “피해를 본 당사자와 유가족께 다시 한 번 사과와 위로의 말씀을 드린다”고 했다.

이재명 대통령이 14일 일본 나라현의 한 호텔에서 열린 간사이 동포 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 일본 나라컨벤션센터에서 열린 간사이 동포 오찬 간담회에서 “모국에 대한 여러분의 헌신과 사랑은 가슴을 뭉클하게 만든다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “일본은 지리적으로 우리와 가까운 이웃일 뿐만 아니라 고대로부터 매우 밀접하게 연결된 곳인데 한·일 간에 불행한 과거 때문에 수천년의 아름다운 교류의 역사가 제대로 기억되지 못하는 측면이 있다”며 “참으로 안타깝다”고 언급했다.

이 대통령은 “재일동포분들이 타지에서 간난신고를 겪으면서도 언제나 모국을 생각하며 지원을 아끼지 않았던 이야기를 접할 때면 참으로 마음이 숙연해진다”며 “독재정권 시절에는 국가가 일본에 거주하는 재외국민들을 간첩으로 몰아 조작하는 사건들이 많이 있었다. 그 아픈 역사도 우리가 잊지 말아야 되겠다”고 강조했다.

재일동포들의 노고와 헌신 역시 잊지 않겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “재일동포 여러분이 인간으로서의 존엄과 민족 공동체를 지켜내기 위해 참으로 치열하게 노력해 온 것을 잘 안다”며 “가깝게는 불법 계엄 사태 때 대한민국의 민주주의를 지켜내기 위해 수많은 불빛을 밝히는 데 (재일동포들이) 함께했다”고 말했다. 이 대통령은 “여러분이 모국에 방문했을 때 국적이나 출신에 의해서 불합리한 차별을 받지 않도록 문제의 소지가 있는 제도들을 다 발굴하고 개선하도록 하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 이틀 간의 방일 일정을 마치고 이날 오후 7시40분쯤 성남 서울공항에 도착했다. 강훈식 대통령비서실장, 더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표 등이 이 대통령을 맞았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지