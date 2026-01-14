최근 5년 7명 중 1명은 ‘난임 시술’ 출생아

전체 출생아 7명 중 1명이 인공수정·체외 수정 등 ‘난임시술’로 태어난 것으로 나타났다.



14일 건강보험심사평가원의 ‘난임시술 부작용 분석 및 관리 방안 마련 연구’에 따르면 전체 출생아에서 난임시술로 태어난 출생아 비율은 2019년 8.7%에서 2024년 15.1%로 급증했다. 5년 새 1.7배 늘어난 수준이다.

한 병원 간호사들이 신생아들을 돌보는 모습. 뉴스1

전체 출생아 수는 2019년 30만2348명에서 2024년 23만8235명으로 21.2% 줄어든 반면, 같은 기간 난임시술에 의한 출생아 수는 2만6371명에서 3만6025명으로 36.6% 증가했다. 전체 출생아 수는 해마다 줄고 있지만, 난임시술로 태어난 아이는 늘어나면서 비율이 점차 커지고 있다.



전체 출생아 중에서 난임시술에 의한 출생아 비율은 2019년 8.7%, 2020년 10%, 2021년 12.2%, 2022년 14.1%, 2023년 14.6%, 2024년 15.1%로 조사됐다.



전체 출생아 중 쌍둥이 등 다태아 비율은 2019년 4.6%에서 2024년 5.7%로 증가했다. 이 기간 난임시술에 의한 출생아 중 다태아 비율은 2019년 35.5%에서 2024년 27.3%로 감소했다.



연구팀은 “난임시술 증가에도 난임시술로 태어난 다태아 출생은 1만명 내외를 유지하며 안정된 수치를 보이지만, 전체 출생아 수 감소에 따라 다태아 비중은 증가하는 것으로 나타났다”고 설명했다.



난임시술에 의한 출생아 중 상당수는 제왕절개를 통해 태어난 것으로 확인됐다. 2024년 난임시술에 의한 출생아 3만6025명 중 3만508명(84.7%)이 제왕절개 분만으로 세상에 나왔다. 난임시술 출생아 중 제왕절개 비율은 2019년 75.4%에서 9.3%포인트 늘었다.

