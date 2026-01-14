흡연 여성 유방암 발병 위험 1.5배

흡연하는 여성이 비흡연 여성보다 유방암에 걸릴 위험이 약 1.5배 더 높은 것으로 드러났다.



14일 질병관리청이 발간한 ‘담배폐해 앎-여성 팩트북’에 따르면 담배를 피우는 여성은 피우지 않는 여성보다 유방암 발생 위험이 1.46배, 침윤성 자궁경부암 발생 위험은 1.7배 높았다. 이는 흡연이 여성에게 미치는 건강영향을 다룬 국내외 관찰연구 및 메타분석 내용을 종합해 분석한 결과다.

사진=게티이미지뱅크 제공

또 흡연은 심뇌혈관 질환에도 영향을 끼치는데, 흡연 여성이 비흡연 여성보다 뇌졸중 발생 위험이 2.09배 높았다. 심혈관 질환 사망 위험은 2.76배, 관상동맥질환 발생 위험은 3.12배 높은 것으로 나타났다.



아울러 임신 중 흡연은 유산, 조산, 태아 및 신생아의 주산기 사망 위험을 높였다. 흡연 여성은 비흡연 여성보다 임신 20주 이상에서의 사산 위험은 1.43배 더 높았고, 불임 위험은 1.6배, 자궁외임신 위험은 2.3배, 보조생식술 과정에서의 자연유산 위험은 2.65배 높았다.



국내 성인 여성의 흡연율은 2022년 5%에서 2023년 6.3%로 늘어났다. 성인 여성의 액상형 전자담배와 궐련형 전자담배의 평생 및 현재 사용률은 꾸준히 증가하는 추세다. 금연 관련 지원 제도를 성별에 따른 맞춤형으로 해야 한다는 지적이 나온다.



보고서는 “여성의 생물학적, 정신적, 사회환경적 특성을 고려한 맞춤형 금연 중재 프로그램 개발과 서비스 제공이 필요하다”고 제언했다.

