“미국 일부 되느니 덴마크에 남겠다”… 그린란드의 결단

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드 확보 의지를 노골화하는 가운데, 그린란드는 “미국의 일부가 되느니 덴마크에 남겠다”고 목소리를 높였다.

13일(현지시간) 옌스 프레데리크 닐센(사진) 그린란드 총리는 덴마크 수도 코펜하겐에서 열린 기자회견에서 “우리는 현재 지정학적 위기에 처해 있다”며 “우리 주민들은 당장 미국과 덴마크 중 선택해야 한다면 덴마크를 택할 것”이라고 말했다. 닐센 총리는 “확실한 것은 그린란드는 미국의 소유물이 되길 원치 않고, 미국의 지배를 받길 원치 않으며, 미국의 일부가 되길 원치 않는다는 것”이라고 강조했다.

닐센 총리와 공동으로 회견에 나선 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 “가장 가까운 동맹으로부터의 철저히 받아들일 수 없는 압박”에 맞서는 것이 쉽지 않다면서 “가장 어려운 부분이 우리 앞에 있다”고 긴장감을 늦추지 않았다. 덴마크는 이날 그린란드 방어를 그동안 소홀히 했다는 미국의 비판에 대해서도 대응해 트렐스 룬드 폴센 덴마크 국방장관 명의의 성명을 내고 “그린란드 내 군사적 존재감을 지속적으로 강화할 것”이라고 밝혔다.

이런 가운데 장노엘 바로 프랑스 외무장관은 그린란드에 프랑스 영사관이 다음달 6일 문을 연다고 밝혔다. 바로 장관은 “영사관 개설 결정은 지난해 여름 에마뉘엘 마크롱 대통령이 그린란드를 방문해 지지 의사를 표명했을 때 내려졌다”며 “이는 ‘정치적 신호’”라고 설명했다.

미국과 덴마크·그린란드 외무장관은 14일 미국 워싱턴 백악관에서 J D 밴스 미국 부통령의 주재로 회동할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지