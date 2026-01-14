고환율 여파… 수입물가 4년來 최장기 상승 기록

고환율 여파로 지난달 수입물가가 6개월 연속 상승했다. 4년여 만에 가장 긴 오름세다. 수입물가 상승은 향후 소비자 물가 상승으로 이어진다는 점에서 서민들의 경제적 부담도 커질 전망이다.

14일 한국은행이 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 지난해 12월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 142.39로 전월(141.47)보다 0.7% 올랐다. 전년 동월 대비해선 0.3% 상승했다. 전월 대비 기준으로 수입물가가 6개월 연속 상승한 건 2021년 5∼10월 이후 4년2개월 만이다.

한은은 원·달러 환율과 1차 금속제품 가격 상승을 주된 원인으로 꼽았다. 두바이유가 11월 월평균 64.47달러에서 지난달 62.05달러로 하락하는 등 원유 가격이 내려갔지만, 환율이 크게 상승하며 수입물가에 영향을 끼쳤다는 분석이다. 원·달러 환율은 11월 평균 1457.77원에서 지난달 1467.40원으로 0.7% 올랐다.

항목별로 보면 원재료는 천연가스(LNG) 등이 오르며 광산품을 중심으로, 중간재는 1차 금속제품 등이 오르며 전월 대비 각각 0.1%, 1.0% 상승했다. 자본재와 소비재도 전월 대비 각각 0.7%, 0.4% 올랐다.

원·달러 환율이 다시 1470원대로 올라선 13일 오전 서울 중구 명동 환전소에 환율 시세가 표시되어 있다. 뉴시스

수입물가는 통상 1∼3개월 시차를 두고 생산자 물가, 소비자 물가로 전이된다. 지난 연말 소비자 물가가 2% 중반대까지 오른 가운데 올해에도 물가 관리가 만만치 않을 거란 우려가 나온다.

이문희 한은 물가통계팀장은 “이달 들어 두바이유 가격과 원·달러 환율이 모두 전월 평균 대비로는 하락했다”면서 “다만 국내외 여건 불확실성이 큰 상황이라 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

수출물가도 6개월째 오름세다. 지난달 수출물가지수(원화 기준)는 11월(139.42)보다 1.1% 오른 140.93으로 집계됐다.

최근 환율 상승으로 물가 부담이 점점 커지는 가운데 우리나라의 시중 통화량에 대한 논쟁도 거세지고 있다.

한은이 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원에게 제출한 자료에 따르면 지난해 3분기 기준 한국의 명목 국내총생산(GDP) 대비 광의 통화(M2) 비율은 153.8%로 집계됐다. 미국이 71.4%인 점을 감안하면, 우리나라가 2배 이상 높은 수준이다. 전년 동기 대비 증가율도 한국은 지난해 10월 기준 5.2%로 미국(4.6%), 유로 지역(3.1%), 영국(3.6%), 일본(1.1%)보다 높은 것으로 나타났다.

통화량 증가가 원화 가치 하락의 원인이라는 지적에 대해 한은은 “과도한 해석”이라는 입장이다. M2 누적 증가율이 과거 금리 인하기와 비교해 높은 편이 아니고 미국과도 코로나19 이전부터 비교하면 큰 차이가 나지 않는다는 것이다. 그러나 환율 불안이 좀처럼 해소되지 않고 있어 그 원인을 둘러싼 통화량 논란은 당분간 지속될 것으로 보인다.

지난해 11월 통화량은 한은의 통계 개편, 예·적금 자금의 증시 유입 영향으로 8개월 만에 감소했다. 한은 통계에 따르면 11월 M2(평잔)는 4057조5000억원으로, 전월보다 1조9000억원 줄었다. 한은이 올해부터 M2 구성 항목에서 상장지수펀드(ETF) 등 수익증권을 제외한 가운데 2년 미만 정기 예·적금 자금이 증시 이동 등으로 13조원 줄어든 영향이다.

정부는 수급 불균형 해소에 초점을 맞추고 있다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 “사상 최대 규모의 경상수지 흑자를 보이고 있음에도 외환시장에서 원화의 변동성이 확대되고 일방향 쏠림현상이 발생하고 있다”며 국민연금과 협력해 외환시장 안정과 수익성을 동시에 달성할 해법을 찾겠다고 했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율의 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전날보다 3.8원 오른 1477.5원으로 집계됐다. 10거래일 연속 올랐는데, 이는 금융위기 때인 2008년 2월29일∼3월17일 12거래일 연속 92.7원 오른 이후 최장기간 상승 기록이다.

