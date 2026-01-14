‘ㅅㅊㅅ’ 초성 찾아볼까…롯데웰푸드, 딸기 한정판 시리즈 선봬

롯데웰푸드는 봄 시즌 대표 과일인 딸기를 활용한 한정판 디저트를 선보인다고 14일 밝혔다. 올해는 딸기맛을 더욱 풍성하게 만들어주는 추가적인 맛을 조합한 콘셉트 ‘스트로베리와 친구를 소개합니다(스친소)’로 이색적인 맛과 새로움을 전달한다.

롯데웰푸드 ‘스트로베리와 친구를 소개합니다’ 딸기 한정판. 롯데웰푸드 제공

총 11종의 딸기맛 건과, 빙과, 베이커리 제품을 준비해 소비자 선택권을 넓혔다. 봄 시즌 한정판 건과는 △빼빼로 딸기&밀크 △제로 쿠앤크샌드 딸기&밀크 △카스타드 딸기&요거트 △ABC 초코쿠키 딸기&초코 △명가 찰떡파이 딸기&크림치즈 △크런키 더블크런치바 딸기&바나나 △말랑카우 딸기&피스타치오 등 7종이다. 우유, 요거트, 크림치즈 맛을 곁들여 딸기맛을 풍성하게 만들거나 피스타치오, 초코, 바나나 등 이색적인 맛을 조합해 새로움을 제공한다.

딸기맛 한정판 빙과는 ‘구구’ 브랜드를 통해 3종을 선보인다. △구구콘 딸기&크림치즈 △구구 크러스터 딸기&크림치즈 △구구바 딸기&크림치즈 등 3종 모두 딸기의 상큼한 맛과 깊은 풍미의 크림치즈 맛을 조합해 풍성한 맛을 제공하는 것이 특징이다. 콘의 경우 딸기맛 쿠키칩 분태를 토핑으로 얹어 바삭한 식감을 추가하고, 바의 경우 겉면에 요거트 코팅을 적용해 산뜻한 맛을 배가한다.

딸기 시즌 베이커리 한정 제품은 △미니샌드 딸기&꿀이다. 폭신한 식감의 식빵 속에 상큼한 딸기크림이 가득 차 있는 것이 특징이다. 크림에는 향긋한 국내산 꿀을 더해 달콤함을 끌어올렸다.

딸기맛 한정판 출시를 기념해 소비자들과 소통할 수 있는 ‘ㅅㅊㅅ(스친소) 초성 완성 인증 이벤트’도 진행한다. 제품 패키지 후면에 인쇄된 ‘ㅅㅊㅅ’ 초성 문구를 활용해 재미있는 단어나 문장을 만들고 개인 사회관계망서비스(SNS)에 업로드하면 된다. 이벤트 응모는 내달 28일까지다. 제품 패키지에 부착된 QR코드에 접속해 영수증 사진 또는 SNS에 업로드한 콘텐츠 캡처본을 이벤트 응모 양식에 제출하면 된다.

참여 고객 중 추첨을 통해 풍성한 경품을 증정한다. 경품은 △1등 에어팟 맥스(1명), △2등 라세느 2인 식사권(2명) △3등 롯데월드 2인 자유이용권(5명) △4등 세븐일레븐 5000원 상품권(100명) 등이다. 당첨자 발표는 3월23일 예정이다. 이벤트의 자세한 내용은 롯데웰푸드 공식 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.

롯데웰푸드 관계자는 “다양한 딸기맛 디저트를 통해 곧 다가올 봄 계절을 미리 느껴보시라”며 “앞으로도 시즌에 맞는 다양한 기획 제품을 꾸준히 선보여 계절마다 새롭게 즐길 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지