임시완 "연습생 시절 10명이 한 방… 테트리스 하듯 겹쳐 잤다"

임시완이 연습생 시절 겪었던 눈물겨운 생활을 털어놓았다. 유튜브 채널 'TEO 테오' 영상 캡처

가수 겸 배우 임시완이 그룹 제국의 아이들 활동 당시 겪었던 눈물겨운 생활을 털어놓았다.

지난 13일 유튜브 채널 ‘TEO 테오’에는 ‘좌sm 우블랙레이블이 보좌하는 대단한 녀석’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 임시완이 출연해 솔로 앨범을 발매하기 전후의 이야기와 근황을 전했다.

그러면서 임시완은 그룹 ‘제국의 아이들’ 활동 당시 가장 힘들었던 시간을 떠올리기도 했다. 그는 “멤버들을 만나면 그 시절로 돌아가는 것 같다. 특히 숙소 이야기를 많이 한다”고 밝혔다.

열악했던 당시 숙소. 유튜브 채널 'TEO 테오' 영상 캡처

임시완은 “제일 처음으로 거슬러 가면, 데뷔하지 못한 연습생을 포함해 방 하나에 연습생 10명씩 테트리스 하듯 겹쳐서 잤다”라고 말했다.

임시완은 당시의 열악했던 환경을 떠올리며 “10명이 빈틈없이 누워 있다 보니 늦게 귀가한 멤버는 자고 있는 다른 멤버를 본의 아니게 밟고 지나가야 했고, 밟힌 멤버는 ‘괜찮다, 자라’라며 서로를 다독이며 생활했다”라고 말했다.

거의 누운 채 꼼짝도 하지 못했을 크기의 숙소. 유튜브 채널 'TEO 테오' 영상 캡처

당시의 숙소 크기에 대해 임시완은 “지금 촬영장 공간의 절반 정도를 직사각형으로 만들면 된다. 거의 스탠딩 수준인데, 딱 누우면 끝나는 정도”라고 말하며 예능 리얼리티 프로그램 촬영 전까지 1년간 이러한 숙소에서 생활했음을 밝혀 모두를 놀라게 하기도 했다.

임시완은 데뷔 이후 육체적, 정신적 한계에 부딪혔던 순간을 떠올리기도 했다. 그는 “가장 자괴감에 빠졌던 때는 데뷔 직후”라고 고백했다.

임시완이 자괴감이 들었던 순간. 유튜브 채널 'TEO 테오' 영상 캡처

임시완은 “새벽에 겨우 촬영을 마치고 들어와 이제 좀 자나 싶었는데, 곧바로 다음 스케줄을 위해 일어나야 하는 다른 멤버의 알람 소리가 들릴 때였다”라면서 “그 알람이 울리는 순간 나도 곧 나가야 한다는 사실을 깨달으며 정말 자괴감이 들었다”라고 당시의 심정을 털어놓았다.

한편, 임시완은 2010년 7월 그룹 제국의 아이들로 데뷔했다. 지난해 12월 5일 첫 미니앨범 ‘더 리즌(The Reason)’을 발표하며 솔로 가수로 데뷔했으며, 올해 tvN 새 드라마 ‘나의 유죄인간’ 공개를 앞두고 있다.

