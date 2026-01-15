[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 15일 (목요일) 김씨, 정씨, 최씨가 주식 '딱' 찍어준다

96년생 내가 먼저 행동하면 따라온다. 84년생거래처에 기대하지 않은 재물을 얻는다. 72년생실업자는 생활지에 직업을 구한다. 60년생통신업,차동차업은 광고 효과가 있다. 48년생약속은 오후3시ㅡ7시가 길하다. 36년생김씨,정씨,최씨가 정보을 가지고 온다.

97년생 적과 동지를 제대로 구별을 하자. 85년생사람을 사귐에 있어 경솔하면 해롭다. 73년생일의 성사의 의복은 청색, 흑색이다. 61년생견물생심이다 과욕은 금물이다. 49년생신규사업이 나타나는 기운이다. 37년생계약의 약속은 오후가 좋다.

98년생 사소한 문서상의 결함도 세밀히 하자. 86년생장대가 있으니 높은 곳으로 갈 수있다. 74년생부동산,금융업 광고는 효과있다. 62년생새로운 사업은 절대 자제해야 한다. 50년생통신업 전기전자 예술품점은 광고에 성과가 있다. 38년생적도 아군으로 변하는 운이다.

99년생 현재로선 변화할 필요가 없다. 87년생고집을 피우면 사람들이 곁을 떠난다. 75년생북서방에 아이템 나타나는 운이다. 63년생신불자는 좋은소식이 온다. 51년생친구를 조심스럽게 대하라. 39년생금전관계는 결과가 좋치않다.

00년생 이성과 즐겁고 술이 생기는 운이다. 88년생하나를 잃으면 하나가 빈자리를 메운다. 76년생사업창업은 아직 시기가 아니다. 64년생물건구입에 하자가 따를수 있다. 52년생이씨,박씨가 금전의 도움이 온다. 40년생음식업,숙박업은 양호하다. 28년생 이동하는 일에 주의해야 한다.

01년생 인간관계에 분위기 맞추는 운이다. 89년생무에서 유를 창조한다는 심정으로 하라. 77년생금전문제 약속은 오후가 좋다. 65년생서남방의 일이 성과가 좋다. 53년생현재는 불리해도 후일는 길하다. 41년생운수업 통신업 택배업은 광고에 성과가 있다. 29년생 구설수가 따르니 말을 조심하자.

02년생 모든 일은 리듬을 타야 순조롭다. 90년생일을 맡기고 싶지만 성실성이 문제다. 78년생남서방에서 만난사람 정보을 준다. 66년생좋은 신규업이 나타나는 운이다. 54년생옛동창과 만남에 즐거움이 있다. 42년생가족중에 승진에 기쁨이 있다. 30년생 엉뚱한 오해를 받을지 모른다.

03년생 도박.사기 증권 등을 주의하라. 91년생채무 관계는 깨끗이 해 놓아야 한다. 79년생의료업,부동산업은 광고는 효과본다. 67년생남성은 여성으로 갈등이 온다. 55년생직장인은 자기자리에 불안이 온다. 43년생옛 친구를 만나 회포를 푼다. 31년생 느낌만으로 사람을 파악하지 말자.

04년생 인관간계에 노력해야 하는 운이다. 92년생자신을 낮추고 남을 먼저 생각하라. 80년생생활지, 신문에 창업이 나타난다. 68년생돈을 구할 때는 동서방에 있다. 56년생새로운 일을 시작해 보는 운이다. 44년생관광업 운동구점 목욕숙박업은 광고에 성과가 있다. 32년생 금전거래나 보증은 금물이다.

05년생 투자는 광고,기획분야에 발전이 크다. 93년생기사회생이란 말이 실감나는 날이다. 81년생가족관계에 즐거움이 있겠다. 69년생윗사람과 타협하면 일이 풀린다. 57년생서동방에 진출하면 금전문제 풀린다. 45년생가족에 즐거운 통신이 온다. 33년생 엉뚱한 곳에 정신을 빼앗기니 딱하다.

06년생 동방으로 갈때는 밤길은 상가할것. 94년생 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다. 82년생현재 하고있는 일을 변동하지 말자. 70년생이사나 이동수가 나타난다. 58년생금융업 구인 구직은 광고 효과있다. 46년생건강에 좋다고 남용하지 마라. 34년생아랫 사람으로 손재가 온다.

95년생 감정표출은 자제하고 분위기를 읽어라. 83년생현재운은 옛것을 그대로 고수하자. 71년생귀인에 뜻에따라 움직이면 길하다. 59년생신불자는 북동방에 길사가 온다. 47년생유흥업 음식점 식품업은 광고에 성과가 있다. 35년생오락이나 잡기에 조심하자.

백운철학원

