“새만금 산단 출퇴근 더 편리하게”… 통근버스 탑승지 95곳으로 확대

새만금개발청이 새만금 국가산업단지 근로자들의 출퇴근 편의 증진과 기업하기 좋은 환경 조성을 위해 통근버스 운영을 올해에도 지속한다. 특히 노선과 배차 시간을 개선해 탑승지를 95곳으로 늘린다.

새만금개발청은 새만금 산단 근로자를 대상으로 한 통근버스 운행을 올해도 계속 추진한다고 14일 밝혔다.

새만금 산업단지 통근버스 1호차 운행 노선도. 새만금개발청 제공

올해 통근버스는 지난해 실시한 수요조사 결과를 반영해 배차 간격을 조정하고 노선을 최적화하는 등 이용 편의를 강화했다. 이에 따라 탑승지는 지난해 90곳에서 올해 95곳으로 늘어났으며, 군산 5개 노선과 익산·전주 각 1개 노선 등 총 7대의 통근버스가 새만금 산단을 오간다.

지난해 실시한 서비스 만족도 조사에서는 이용 근로자의 95.2%가 만족한다고 응답했다. 정시 운행과 기사 친절도, 차량 청결, 안전 운행 부문에서 높은 평가를 받은 것으로 나타났다.

새만금개발청은 군산·전주·익산 등 주요 거점과 산단을 연결하는 기본 노선은 유지하면서, 입주 기업 증가와 근로자 거주지 변화 등을 반영해 노선과 운행 체계를 지속적으로 개선할 계획이다.

새만금개발청 관계자는 “통근버스는 산단 근로자들의 출퇴근을 책임지는 핵심 복지 수단으로서 출퇴근 스트레스 없이 근무에 집중하도록 행정적 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

