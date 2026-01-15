전남, 농식품 바우처 청년층까지 확대

전남도가 저소득층의 식료품비 부담을 덜고 지역 농산물 소비 기반을 넓히기 위해 ‘농식품 바우처 지원사업’을 확대 시행한다.



14일 전남도에 따르면 지난해까지는 중위소득 32% 이하 생계급여 수급 가구 중 임산부나 영유아, 18세 이하 아동이 포함된 가구에만 한정됐던 지원 대상이 올해부터는 34세 이하 청년층 가구까지 대폭 확대됐다.



지원 금액은 가구원 수에 따라 차등 지급된다. 1인 가구는 월 4만원, 2인 가구 5만7000원, 3인 가구 6만9000원, 4인 가구는 월 10만원이 바우처 카드로 충전된다. 지원은 신청일이 속한 달부터 즉시 제공된다.



바우처 카드로 구매할 수 있는 품목은 국산 과일, 채소, 흰 우유, 신선 달걀, 육류, 잡곡, 두부 등 기존 7개 품목에 올해부터 ‘임산물(버섯, 산나물 등)’이 추가되어 총 8개 품목으로 늘어났다.



사용처는 한국농수산식품유통공(aT)가 지정한 마트와 로컬푸드 매장은 물론 농협몰과 전남도 공식 쇼핑몰인 ‘남도장터’ 등 온라인 매장에서도 사용할 수 있다. 사용 후 남은 잔액은 해당 월 지원금의 10% 미만(1인 가구 기준 최대 4000원)까지 다음 달로 이월해 사용할 수 있다.



지원 기간은 올해 12월까지이며, 신청은 주민등록 주소지 관할 읍·면·동 행정복지센터를 직접 방문하거나 농식품 바우처 누리집, 전화를 통해 가능하다. 다만, 지난해 이미 지원을 받았던 가구 중 현재까지 자격 요건을 유지하고 있는 경우에는 별도의 절차 없이 자동 신청된다.

