'42세' 황보라, 둘째 계획 중 '충격' 받은 사연 공개

배우 황보라가 둘째 출산을 염두에 두고 난임 전문 병원을 찾았다가 예상치 못한 진단을 받았다. 그는 영상에서 솔직한 마음을 털어놨다.

지난 13일 공개된 유튜브 채널 ‘황보라 보라이어티’의 ‘선생님...저 임신 가능할까요? ㅣ시험관 앞두고 마주한 충격 진단, 42세에 둘 째 준비하는 이유’ 영상이 게재됐다.

영상에서 황보라는 둘째 계획이 있어 난임 병원을 방문했다. 둘째를 고민하게 된 배경에 대해 그는 외동으로 성장한 자신의 경험을 언급했는데, “제가 무남독녀 외동딸로 자랐기 때문에 기쁜 순간에는 괜찮지만, 힘들고 외로운 시기에는 형제의 존재가 크게 느껴졌다”며 “아들 우인이가 혼자라는 느낌을 받을까 걱정이 됐다”고 속마음을 전했다.

그는 난소 기능(AMH)가 0.01 미만으로 측정돼 이전보다 더 저하됐다는 검사 결과를 들었다. 의료진은 여성호르몬 수치가 낮고 난포자극호르몬(FSH) 수치가 조기폐경 수치로 나왔다고 설명했다. 변동이 심한 부분이라 구체적으로는 ‘조기폐경으로 이어질 수 있는 단계’라는 소견이다.

또 의료진은 호르몬 수치가 이처럼 낮을 경우 향후 골다공증이나 심혈관계 관련 질환에 영향을 줄 수 있다고 덧붙였다.

황보라는 “최근 컨디션도 좋지 않고 일정도 바쁜 상황에서 이 선택이 나의 욕심은 아닌지 스스로에게 묻게 된다”고 털어놓으며 복잡한 심정을 드러냈다. 그럼에도 불구하고 “이미 시작한 만큼 쉽게 포기하지는 않겠다”는 의지를 밝혔지만, 동시에 “우인이 한 명으로도 충분히 만족하며 살아야 하는 건 아닐지 고민이 된다”며 복잡한 심경을 전했다.

한편 황보라는 2022년 차현우 대표와 결혼했으며, 같은 해 시험관 시도를 했다. “당시 난소 나이 측정 검사(AMH 수치) 결과 0.15가 나와, 임신 확률이 0.01%에 달했다”고 밝혔다. 고 중 현재는 슬하에 2023년생 아들 우인이를 두고 있다.

