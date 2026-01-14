'김병기 의혹 폭로' 前보좌진 경찰 조사…"혐의 대부분 사실"

경찰이 더불어민주당 김병기 의원의 각종 비위 의혹을 최초로 제기한 전직 보좌진을 14일 불러 조사 중이다.
전 보좌진 김모씨는 이날 오후 12시 50분께 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 참고인 신분으로 출석했다. 경찰이 지난 5일에 이어 추가 조사를 위해 핵심 참고인을 소환한 것이다.
김씨는 조사실에 들어서며 취재진 질문에 "의원님이 '의혹이 사실이 될 수 없다'고 했는데 지금 받고 있는 범죄 혐의 대부분이 사실이기 때문에 충분히 입증될 수 있도록 잘 설명하고 오겠다"고 말했다.
해당 보좌진은 지난해 11월 경찰에 출석해 김 의원 차남의 숭실대 편입 및 빗썸 취업 의혹과 관련한 진술서를 제출하기도 했다.
진술서에는 김 의원의 아내가 전 동작구의원에게 불법 정치자금을 받고 동작구의원 법인카드를 사용한 정황이 있으나, 정치자금은 내사도 시작되지 않았고 법인카드 사건은 제대로 된 조사 없이 내사 종결됐다는 내용도 담겼다.
이외에도 현재 김 의원과 관련해서는 ▲ 공천헌금 수수 후 반납 ▲ 대한항공 호텔 숙박권 수수·의전 요구 ▲ 쿠팡 대표와의 고가 식사 ▲ 장남 국가정보원 채용 개입 ▲ 장남 국정원 업무에 보좌진 동원 ▲ 지역구 병원 진료 특혜 등 의혹이 제기된 상황이다.
김 의원과 관련한 의혹을 수사하는 경찰은 이날 김 의원이 전직 동작구의원 2명에게서 '공천헌금' 3천만원을 받았다 돌려줬다는 의혹과 관련해 김 의원 주거지 등 6곳에 대해 압수수색하기도 했다.
연합
