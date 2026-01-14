'역대 최장' 서울 버스파업…지하철·전세버스 추가 투입

서울 시내버스가 2년 만에 파업에 돌입, 역대 최장기간 운행을 멈추면서 시민 이동 불편이 가중되자 서울시가 지하철과 전세버스 등 대체교통수단 투입을 확대했다.



서울시는 시내버스 파업 이틀째인 14일 강화된 비상수송대책을 시행한다고 밝혔다.

서울 시내버스가 2년 만에 파업에 돌입, 역대 최장기간 운행을 멈춘 14일 서울 은평구 수색동 버스 차고지에 버스들이 주차되어 있다.

시는 당초 각각 평시 대비 1시간씩 연장했던 출퇴근 집중 배차 시간을 평시 대비 2시간씩 연장으로 확대했다.



이에 따라 파업 첫날 평소보다 172회 증회했던 지하철 운행은 이틀째부터는 평소보다 203회 늘었다.



아울러 출퇴근 시간대 최고 혼잡도를 보이는 2호선 내선 방면 혼잡한 역에 빈 열차를 투입한다. 앞서 파업 첫날 퇴근 시간에 빈 열차를 투입했더니 역내 승강장 혼잡을 완화하는 효과가 확인됐기 때문이다.



2호선 신도림역 등 86개 주요 혼잡 역사에는 출퇴근 시간대 역사 안전 인력을 평시보다 346명 추가 투입해 총 655명의 인력을 운영한다.



시는 또 파업에 참여하지 않은 시내버스도 노선 단축을 통해 지하철역과 연계 수송에 참여할 수 있도록 하고, 시 관용 버스도 투입하는 등 대체 버스를 늘릴 계획이다.

서울 시내 버스 파업이 이어지고 있는 14일 오전 서울 시내 한 역사에 지하철 연장 운행 안내문이 붙어 있다.

전날 서울 전역을 대상으로 전세버스 134개 노선 677대를 운행해 8만6천35명이 이용했고, 이날부터 86대를 추가해 763대를 운행한다. 마을버스는 정상 운행 중이다.



파업 이틀째인 이날 오전 8시 기준 서울 시내버스는 전체 7천18대 중 562대가 운행됐다. 운행률은 약 8%로 전날의 6.8%보다 1.2%포인트가량 상승했고, 운행 회사도 53개사로 전날의 45개사보다 8곳 늘었다.



승용차 이용자가 늘어남에 따라 시는 교통 혼잡을 완화하고자 가로변 버스전용차로 69.8㎞ 전 구간 운영을 임시 중지한다. 중앙버스전용차로는 기존처럼 버스만 통행 가능하다.

서울 시내버스 파업 이틀째인 14일 성남 이매촌 한신 아파트 인근 버스 정류장에서 시민들이 서울로 향하는 광역버스를 기다리고 있다.

법인·개인택시운송사업자조합에는 출퇴근 시간대에 많은 택시가 거리에 나올 수 있도록 운행을 독려해달라고 요청했다.



실시간 시민 안내는 120다산콜센터와 교통정보센터 토피스, 시 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 계정, 도로 전광판, 정류소의 버스정보안내단말기 등을 통해 제공된다. 셔틀버스 등 정보는 서울시, 자치구 홈페이지에서 확인할 수 있다.



서울경제인협회, 여성기업인협회, 중소기업중앙회 서울지역본부 등 경제단체들은 서울시의 요청에 따라 회원사에 유연근무 활용 등 출근 시간 조정에 참여해 직원 불편을 최소화할 수 있도록 안내했다.



오세훈 시장은 이날 오전 8시 서대문구 DMC래미안 e편한세상 2·4단지 근처 정류소를 찾아 주요 거점과 지하철역을 잇는 무료 셔틀버스 수송 현황을 확인하고 시민들을 만났다.



이어 교통정보센터 토피스를 방문해 버스 파업에 따른 실시간 교통상황과 혼잡 현황을 확인하고 시민 불편과 혼란을 최소화하기 위해 노력해 달라고 관계자들에 다시 한번 당부했다.

서울 시내 버스 파업이 이어지고 있는 14일 오전 서울 영등포 여의도역이 출근하는 시민들로 붐비고 있다.

오 시장은 "(비상수송대책의) 사각지대가 존재하는 것은 아닌지 다시 한번 꼼꼼하게 챙기겠다"면서 "조속한 시일 내 시내버스 파업 문제를 해결해 '시민의 발'인 시내버스를 서울시민들께 돌려 드릴 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.



오 시장은 시민 안내와 불편 접수를 담당하는 동대문구 120다산콜센터도 방문해 "버스 파업에 따른 교통 혼잡으로 시민 상담과 민원 통화량이 많이 늘었을 것"이라며 "정확한 정보를 친절하게 안내해 시민 불편과 애로사항을 줄이는 데 힘을 보태달라"고 말했다.



서울 시내버스 노조는 상여금을 통상임금에 산입하는 법원 판결 취지에 따라 임금 체계를 개편할지, 판결을 어떻게 적용할지 등을 놓고 사측과 줄다리기를 벌였으나 합의에 이르지 못해 13일 첫차부터 파업했다.

서울 시내버스 노동조합이 무기한 전면파업에 돌입한 13일 서울 한 버스공영차고지에 서울 시내 버스들이 주차돼 있다.

서울 시내버스의 파업은 2024년 3월 이후 2년 만이며, 파업 기간이 이틀을 넘긴 것은 이번이 처음이다.



노사는 이날 오후 3시 서울지방노동위원회에서 열리는 2차 사후 조정회의에 참석해 임금 및 단체협약(임단협) 협상을 이어간다. 조정회의에서 15일 0시 전에 합의에 이르면 서울 시내버스는 15일 첫차부터 정상 운행하게 된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지