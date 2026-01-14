대구보건대학교, ‘ESG마인드’ 자격시험 응시자 전원 합격

대구보건대학교는 전문대학평생직업교육협회(COLiVE)가 주관한 ‘환경∙사회∙투명경영, 사회가치경영(ESG) 마인드’ 자격시험에서 재학생 32명이 응시해 전원 합격했다고 14일 밝혔다.

‘ESG마인드’ 자격시험에 합격한 재학생들이 교안을 들고 기념촬영을 하고 있다. 대구보건대학교 제공

‘ESG마인드’는 산업 현장에서 요구하는 실무형 전문가를 양성하기 위해 도입한 자격 제도다. 시험은 ESG 기본 개념부터 실행 전략, 실천 용어 등 핵심 직무 역량을 평가한다. 합격자는 지역사회와 직장에서 지속 가능한 미래를 이끄는 ESG 실천가로서의 자격을 인정받게 된다.

전원 합격은 이 대학의 선제적인 교육 투자와 ‘신산업분야 특화 선도전문대학 지원사업 2.0’의 결실이다. 대학 측은 바이오헬스 산업에 특화된 ESG 교육용 온라인 콘텐츠를 COLiVE와 공동 개발하고, 이를 교육 과정에 체계적으로 적용해 합격률을 끌어올렸다.

특히 ‘교육 자원 공유’는 현장에서 ESG 교육 콘텐츠의 실효성을 입증했다. 해당 콘텐츠를 공유받은 대전보건대학교, 광주보건대학교, 경운대학교에서도 응시자 24명 전원이 합격하며, 대학 간 협력을 기반으로 한 ESG 교육 거버넌스 모델의 가능성을 확인했다.

김지인 신산업STAR사업단장(간호학과 교수)은 “이번 성과는 대학이 구축한 ESG 기반 교육 콘텐츠가 현장에서 효과적으로 작동하고 있음을 보여준 사례”라며 “앞으로도 대학 간 장벽을 허문 협력 체계를 통해 전문대학 ESG 교육의 표준 모델을 고도화해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지