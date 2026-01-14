함평군, 2월 11일까지 귀농인 창업 주택구입 지원 신청

전남 함평군은 귀농인의 안정적인 농촌 정착을 돕기 위한 2026년 상반기 귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 신청을 내달 11일까지 접수한다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 귀농인이 필요한 농업창업·주택구입 자금을 저리(연 2.0% 또는 변동금리)로 지원하는 사업이다.

농업창업 자금은 농지 구입과 시설 설치, 농기계 구입 등에 활용 가능하며, 주택구입 자금은 주택 구입·신축·증개축 등에 활용할 수 있다.

신청 대상은 만 18세 이상 65세 이하의 귀농·귀촌을 희망하거나 초기 정착 단계에 있는 자로, 영농관련 교육 8시간을 이상 이수해야 한다. 농촌 외 지역에서 1년 이상 거주하고 함평군 농촌지역으로 전입한 지 6년이 지나지 않은 귀농인, 농촌지역에 거주 중이나 농업에 종사하지 않는 비농업인, 올해 전입 예정인 귀농 희망자가 해당된다.

지원 한도는 농업창업은 3억원, 주택구입은 7500만 원이며 상환 조건은 5년 거치 후 10년 원금균등분할상환이다. 실제 대출 금액은 농협·농림수산업자 신용보증기금 심사 결과에 따라 신청 금액보다 적거나 대출이 제한될 수 있다.

신청은 거주(예정)지 읍·면사무소에서 할 수 있으며 최종 선정은 서류 심사와 선정심사위원회 면접을 거쳐 이뤄질 예정이다.

사업에 대한 자세한 내용은 함평군 대표 누리집 고시공고란에서 확인할 수 있다.

함평군 관계자는 “이번 사업이 귀농인의 경제적 부담을 덜고, 안정적으로 정착하는 데 도움이 되기를 바란다”며 “신청 전 자격 요건과 대출 가능 여부를 확인해야 한다”고 말했다.

