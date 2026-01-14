한일 ‘선물 외교’…李대통령 ‘갤럭시 워치’·다카이치 총리 ‘카시오’ 선물

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 한일 정상회담을 계기로 손목시계를 주고 받았다. 이 대통령은 다카이치 총리 배우자에게 ‘삼성 갤럭시 워치 울트라’를, 다카이치 총리는 이 대통령에게 일본 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 손목시계를 선물했다.

다카이치 사나에 일본 총리가 이재명 대통령에게 선물한 카시오 손목시계. 청와대 제공

청와대는 14일 보도자료를 통해 다카이치 총리가 이 대통령에게 이 같은 선물을 전달했다고 밝혔다. 이 시계는 태양광 충전, 방위 측정 기능 등 다양한 기능을 갖추고 바이오매스 플라스틱을 사용한 친환경 제품으로, 이 대통령의 취미가 등산인 점을 고려한 것으로 전해진다. 김혜경 여사에게는 ‘나라’ 붓의 역사와 전통을 계승한 붓 전문 제조사 아카시야의 화장 붓과 파우치를 선물했다.

앞서 다카이치 총리는 이 대통령 내외가 묵은 숙소 내에 다카이치 총리 명의로 모나카와 나라현에서 재배된 칡을 활용한 떡 등 현지 대표 화과자를 ‘웰컴 키트’로 비치했다. 170년 이상 된 나라현의 노포 ‘시라타마야 에이주’의 명물 과자인 ‘미무로 모나카’, 나라현의 특산물인 감을 넣은 ‘감 모나카’, 8세기에 건립된 신사 ‘카스가타이샤’의 신에게 바치는 음식에서 유래한 ‘카스가 모나카’ 등이 포함됐다.

다카이치 총리 명의 웰컴 키트. 청와대 제공

우리측에서는 다카이치 총리에게 드럼 세트를 선물했다. 드럼은 한국 브랜드 제품으로, 장춘철 명장이 드럼스틱에 나전칠기 장식을 추가한 것으로 전해졌다.

다카이치 총리가 고교 시절 록밴드를 결성해 드러머로 활동한 데다 국회의원에 처음 당선됐을 때도 드럼 스틱을 가지고 다닐 정도로 드럼 애호가라는 점 등을 고려한 선물이다.

다카이치 총리가 전날 정상회담 직후 환담행사에서 ‘깜짝 이벤트’로 이 대통령과 드럼 합주를 하면서 이 대통령에게 드럼 스틱을 선물한 바 있어 양국 정상이 서로 드럼 스틱을 선물로 주고받은 셈이 됐다.

李대통령이 다카이치 총리에게 선물한 '드럼 세트'. 청와대 제공

이 대통령은 바쁜 일정을 소화하는 다카이치 총리의 컨디션 관리를 기원하는 의미로 한국의 대표 건강식품인 홍삼과, 한국의 대표 발효 식품인 청국장을 쉽게 섭취할 수 있게 특유의 향을 최소화 한 청국장 분말과 환을 선물했다.

다카이치 총리의 배우자이자 일본의 첫 ‘퍼스트 젠틀맨’ 야마모토 다쿠 전 중의원 의원에게는 유기 반상기 세트와 삼성 갤럭시워치 울트라를 선물했다.

유기 반상기에 대해 청와대는 “다카이치 총리 배우자께서 전화로 ‘평생 맛있는 것을 해드리겠다’고 말하며 청혼한 일화에서 착안해 준비했다”며 “요리를 매개로 한 두 분의 특별한 인연과 건강을 회복하고 다시금 함께 요리를 만들고 식사하는 평온한 시간이 이어지길 기원하는 뜻을 담았다”고 소개했다.

스마트 워치에 대해선 “총리 배우자가 컨디션을 돌볼 수 있도록 한국을 대표하는 기술이 담긴 갤럭시 워치를 선물한 것”이라고 했다.

