국민 과반 “패럴림픽 중계 확대 시 시청할 의향 있다”…국민의식 조사 결과

대한장애인체육회가 14일 발표한 ‘패럴림픽 중계 확대를 위한 대국민 인식조사’에 따르면 국민 10명 중 7명은 이미 패럴림픽에 대해 알고 있고, 중계 환경이 개선될 경우 실제로 시청할 의향이 있다는 응답이 과반을 차지한 것으로 나타났다.

이번 조사는 장애인체육회가 패럴림픽 중계 확대에 대한 국민 인식과 시청 수요를 실증적으로 파악하기 위해 온라인 여론조사 전문기관 ㈜마이크로밀엠브레인에 의뢰해 2025년 11월 25일부터 12월 1일까지 7일간 진행됐으며, 지역별·성별·연령별 할당표본 추출방식을 통해 전국 성인 남녀 2000명을 대상( 95%, 표본오차 ±2.2%p)으로 실시됐다.

패럴림픽 중계확대를 위한 미디어 정책 세미나 모습. 대한장애인체육회 제공

조사 결과 응답자 76.6%는 이미 패럴림픽에 대해 알고 있고, 패럴림픽 방송중계 확대가 필요하다는 응답은 63.1%에 달했다. 또한 중계 환경이 개선될 경우 실제로 시청할 의향이 있다는 응답은 55.2%로 과반을 차지한 것으로 나타났다.

반면 현재의 중계 환경과 정보 접근 체계는 이러한 시청 수요를 충분히 뒷받침하지 못하고 있는 것으로 분석됐다. 패럴림픽 시청 유경험자(1277명)가 꼽은 가장 큰 불편 요인은“ 경기 일정·종목에 대한 안내 부족”(52.7%)이었고 두 번째 불편 요인은 “중계 종목이 적음’(38.2%)으로 나타났다. 또한 패럴림픽 시청 유경험자(1277명) 중 82.9%가 지상파 TV를 통해 경기를 시청한 것으로 나타났다. 이는 디지털 플랫폼이 확대되는 흐름 가운데에서도 패럴림픽 중계에 대해서는 여전히 지상파 방송의 역할이 중요하다는 점을 시사한다.

또한 전체 응답자의 70.2%는 패럴림픽에서 대한민국 선수들의 우수한 성과 노출이 장애인에 대한 인식 개선에 도움이 된다고 응답했다. 이는 패럴림픽 중계가 단순한 스포츠 콘텐츠를 넘어, 사회적 다양성과 포용성 확산에 기여하는 역할을 수행하고 있음을 보여준다.

대한장애인체육회 정진완 회장은“이번 대국민 인식조사를 통해 패럴림픽 중계 확대를 위한 국민적 요구와 시청 수요가 분명히 확인됐다.”며“이는 패럴림픽 중계가 더 이상 선택의 문제가 아니라 국민의 시청권 확보와 함께 대한민국이 포용사회로 나아가기 위한 필수적 과제임을 보여준다.”고 밝혔다. 이어“대한장애인체육회는 앞으로도 방송미디어통신위원회 및 지상파 방송사 등 관계 기관과 협력해 패럴림픽 중계가 국민과 더욱 가까워질 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 밝혔다.

한편 2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽대회는 오는 3월 6일부터 3월 15일까지 개최되며, 대한민국 선수단은 5개 종목에 선수 및 임원을 포함해 40여 명이 출전할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지