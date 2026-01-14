“김진태 도정 잘한다”…강원도민 절반 이상 긍정 평가했다

김진태 강원도지사의 도정 운영에 대해 강원도민 절반 이상이 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다. 직무수행 긍정평가는 5개월 연속 상승했다.

여론조사 전문기관 리얼미터가 14일 발표한 '2025년 12월 광역자치단체 평가'에 따르면 김 지사는 도정 운영 긍정 평가에서 4개월 연속 상위 5위를 기록했다. 이번 평가에서 김 지사의 도정 운영 긍정 평가는 50.8%로 전월보다 1.9%포인트 상승했다.

김진태 강원도지사. 강원도 제공

특히 김 지사의 긍정 평가는 △8월 46.5% △9월 48.6% △10월 48.9% △11월 48.9% △12월 50.8% 등 5개월째 상승세를 기록 중이다.

전국 광역단체장 긍정 평가가 모두 60% 아래로 기록된 가운데 1위는 김영록 전남지사(58.9%)가 차지했다. 이어 2위 이철우 경북지사(56.8%), 3위 김두겸 울산시장(56.3%), 4위 김관영 전북지사(51.2%) 순이다.

지역별 정당 지지층 대비 직무수행 평가를 보는 정당 지표 상대 지수에서 김 지사는 전국 4위(113.1점)에 올랐다. 1위는 김두겸 울산시장(129.6점), 2위 이장우 대전시장(123.6점), 3위 김태흠 충남지사(115.2점)이다.

이 지표에선 비교 지수가 100을 상회하면 해당 지역의 정당 지지층보다 지지층이 많고, 100에 미달하면 지지층이 적음을 의미한다는 게 리얼미터 설명이다.

이번 조사는 유무선 전화 임의 번호 걸기(RDD) 자동응답 방식으로, 2025년 11월 28일~11월 30일과 12월 29일~12월 31일에 걸쳐 전국 18세 이상 유권자 1만3600명(시도별 800명)을 대상으로 실시했다. 광역단체별 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트, 응답률은 3.2%다.

