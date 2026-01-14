"내 말 들었어?"…유재석, 나경은에게 가장 많이 듣는 말

방송인 유재석이 아내 나경은에게 자주 듣는 말을 밝혀 웃음을 안겼다.

13일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면'에는 배우 권상우, 문채원이 게스트로 출연했다.

이날 유재석은 "권상우가 '유퀴즈'에 나와서 자기가 제일 자주 하는 말 중 하나가 '아닌가?'라고 하더라"고 했다.

권상우는 "(아내) 손태영이 자주 하는 말은 '어찌 됐건'"이라며 "'저녁 어디 가서 먹을까?'라고 질문했을 때 대답이 바로 안 나오면 내가 '아닌가?'라고 한다"고 말했다.

그러면서 "아내와 얘기하다가 의견이 충돌하면 아내가 마지막에 '어찌 됐건'이라고 한다. 정말 정확히 제일 많이 쓰는 단어"라고 덧붙였다.

이에 유연석은 "형은 어떤 말을 자주 듣냐"고 묻자 유재석은 "경은 씨가 저한테 많이 하는 말은 '내 말 들었어?'다"라고 답했다.

그는 "내가 '들었지. 안 듣겠니?'라고 하면 '그런데 왜 대답 안 하냐'고 한다. 그 질문에 대해 생각할 시간이 필요하다"고 토로해 웃음을 자아냈다.

이어 "오늘 아침에도 '물어보면 나에게 선택권이 있는 거야?'라고 물었다. 그러면 경은 씨는 '알아서 해'라고 한다"며 폭소했다.

권상우는 "알아서 하라는 건 허락받고 하라는 것"이라고 거들어 유재석의 공감을 샀다.

