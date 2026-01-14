'이게 권력일까?' 화제의 두쫀쿠 먹은 소감 남긴 이재욱

배우 이재욱. 이재욱 SNS, 뉴시스

배우 이재욱이 큰 인기를 끌고 있는 ‘두바이 쫀득 쿠키’를 접한 후 유쾌한 반응을 전했다.

이재욱은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 두바이 쫀득 쿠키가 대량으로 정리돼 있는 사진을 게재했다. 두바이 쫀득 쿠키에는 ‘이재욱♥’, ‘권력’이라고 적혀 있었다.

두바이 쫀득 쿠키 앞에는 ‘권력 맛보기’라는 문구가 적힌 안내판이 놓여 있어 눈길을 끌었다. 이를 본 이재욱은 ‘이게 권력일까..? 살면서 이렇게 많은 쫀득 쿠키? 이런 걸 본 게 처음인데..? 먹으니까 또 얼마나 맛있게요?’라고 남겼다.

이어 ‘와 진짜 맛이 너무 폭력적이다. 내 몸아 미안해 근데 너무 맛있는데 어쩌라고, 행복하다’고 행복한 감정을 표현했다.

그는 두바이 쫀득 쿠키를 먹는 자신의 방법을 공개하기도 했다. ‘안 아껴먹고 그냥 한입에 욱여넣는다’며 그렇게 먹는 이유는 ‘행복하니까’라고 설명했다.

1998년생인 이재욱은 2018년 tvN 드라마 ‘알함브라 궁전의 추억’을 통해 데뷔한 이후 꾸준히 작품 활동을 이어오고 있다. 현재는 촬영 중인 차기작에 집중하고 있다. 올해는 공개를 앞둔 지니 TV 오리지널 드라마 ‘존버닥터’에 출연할 예정이다.

