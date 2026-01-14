이수지, 아나운서 꿈 포기 “카메라 테스트 탈락”

유튜브 채널 '롤링썬더' 화면 캡처

코미디언 이수지가 학창 시절 아나운서를 꿈꾸며 방송반에 지원했지만 카메라 테스트에서 탈락했다고 밝혔다.

13일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '사랑 받고 자란 사람들의 공통점 [신여성] EP.15 나만의 매력 찾기 (w. 이수지)' 영상이 업로드 됐다.

이수지는 '어릴 때 꿈이 뭐였냐'는 질문에 "초등학교 때는 아나운서가 꿈이었다"고 말했다. 함께 나온 코미디언 이선민은 "딕션이 워낙 좋다"고 거들었다.

이수지는 "꿈을 실현하려고 초등학교 5학년 때 방송반 오디션을 봤다. 초등학교도 방송반이 있었다. 오디션이 국어책 페이지를 펼쳐 놓으면 그걸 읽는 거였는데 너무 잘 읽었다. 그리고 1차에 합격을 했다"고 말했다.

이어 "두 번째가 카메라 오디션이었다. 앞모습, 뒷모습, 옆모습, 그리고 거기에서 탈락했다"고 했다.

그는 "사실 초등학교는 카메라 볼 일이 없는데 그때 불합격한 게 너무 억울했다"고 말했다.

이경실은 "지금이라도 그 선생님을 찾아가서 따지고 싶다. '도대체 기준이 뭐였냐'고"라고 했다.

이수지는 "그때 조금씩 현실을 알아갔던 것 같다. '아 비주얼은 안되는 구나' 싶었다"고 말했다.

이경실이 "어린 시절에 그걸 어떻게 아냐"고 하자 조혜련은 "나는 알았다"고 답했다.

조혜련은 "나는 어렸을 때부터 삽질을 했다. 피아노 학원에 다니고 싶었는데 나한테 호미하고 삽을 줬다. 그래서 삽질을 하다가 거울을 봤는데 정말 답이 없더라"고 해 웃음을 자아냈다.

이수지가 "저는 엄마 아빠가 '예쁘다 예쁘다' 하니까 '내가 진짜 예쁘구나'라고 생각했다"고 하자 이경실은 "그러니까 가족 얘기만 들을 게 아니다"고 했다.

