'인터넷걸' 캣츠아이, 빌보드 '핫100' 3곡 동시진입…'케데헌' 4곡 차트인

'그래미 어워즈' 2개 노미네이트에 빛나는 하이브(HYBE) 글로벌 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'가 미국 빌보드 싱글차트 '핫100'에서 열풍을 일으키고 있다.

13일(이하 현지시간) 빌보드에 따르면, 캣츠아이가 지난 2일 공개한 신곡 '인터넷 걸(Internet Girl)'이 17일 자 빌보드 '핫100'에 29위로 데뷔했다.

캣츠아이. 하이브 제공

이는 캣츠아이의 역대 가장 높은 '핫100' 데뷔 순위다.

캣츠아이는 게다가 이번 주 '핫 100' 차트에 처음으로 총 3곡을 동시진입시키는 기염을 토했다.

캣츠아이의 대표곡 '가브리엘라(Gabriela)'가 차트 진입 25주 차에 자체 최고 순위인 21위까지 올랐다.

지난 주 해당 차트에 82위로 재진입한 캣츠아이의 또 다른 대표곡 '날리(Gnarly)'는 89위를 기록하며 비연속 13주째 차트에 머물렀다.

'가브리엘라'와 '날리'가 실린 캣츠아이의 두 번째 EP '뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)'는 이번 주 '빌보드 200'에서 32위를 차지하며 28주 연속 차트인했다.

글로벌 신드롬 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST는 지난 주에 이어 이번 주에도 4곡이 동시 진입했다.

작품 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든'이 3위, 극 중 헌트릭스 라이벌 그룹 '사자보이즈'의 '소다팝'과 '유어 아이돌'은 각각 39위와 49위다. 헌트릭스의 다른 곡 '하우 잇츠 던'은 50위다.

OST는 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 4위를 차지하며 해당 차트에 총 29주 진입했다.

최근 '케이팝 데몬 헌터스'가 미국의 권위 있는 드라마·영화 시상식 '골든글로브' 2관왕을 안은 만큼, 상승세는 계속될 것으로 보인다.

앞서 1위에 오른 스트레이 키즈의 새 앨범 '스키즈 잇 테이프 '두 잇'(SKZ IT TAPE 'DO IT')'은 이번 주 '빌보드 200'에서 155위를 차지하며 7주 연속 들어왔다.

'21세기 최고의 팝 아이콘'으로 통하는 미국의 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트(Taylor Swift)의 정규 12집 '더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl)'의 타이틀곡 '더 페이트 오브 오필리아'가 이번 주 '핫100'에서 1위를 유지했다. 비연속 통산 10주째 1위다.

미국 컨트리 스타 모건 월런(Morgan Wallen)의 앨범 '아임 더 프로블럼(I'm the Problem)'이 약 4개월 만에 '빌보드 200' 1위를 탈환했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지