성시경도 놀랐다…화사가 밝힌 '40kg대 몸매' 식단의 정체

가수 화사가 탄탄한 몸매 유지 비결을 밝혔다.

9일 공개된 유튜브 채널 '성시경 SUNG SI KYUNG'에는 화사가 게스트로 출연해 성시경과 함께 망원동의 한 소금구이 맛집을 찾은 모습이 담겼다.

이날 성시경은 화사에게 "어떻게 군살이 하나도 없냐. 그냥 체질이야, 아니면 운동을 많이 하나"라고 물었다.

이에 화사는 "운동을 진짜 열심히 한다. 일주일에 세 번 PT 받고 일주일 내내 러닝한다. 식단은 다행히도 요새 밥에 김 싸 먹는 걸 좋아한다"고 답했다.

성시경이 "완전 탄수화물에 나트륨 아니냐"라고 의아해하자, 화사는 "거기에 닭가슴살을 먹는다"라고 덧붙였다.

이를 들은 성시경은 "미국 영화에 청바지 입고 식스팩 있는 남자가 목장에서 돌아와서 맥주를 벌컥벌컥 마시는 건 다 구라다. 맥주를 벌컥벌컥 마시면 배가 불룩불룩 나온다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 그는 "화사가 너무 예쁘고 군살이 없는 건 밥이랑 김이랑 닭가슴살만 먹고 있기 때문이다. 불쌍하게"라고 농담 섞인 반응을 보였다.

화사는 곧바로 "불쌍하지 않다"고 받아쳤지만, 성시경은 "탕수육, 깐풍기, 짬뽕을 때렸으면 그렇게 될 수가 없다"라고 거들었다. 이에 화사는 "진짜 행복하게 먹고 있다. 요새 '밥에 빨리 김 싸 먹으러 집 가고 싶다' 이 생각으로 간다"고 강조했다.

또 화사는 과거 큰 화제를 모았던 곱창 먹방에 대해서도 언급했다. 그는 "제가 조금이라도 정신을 놓으면 먹고 있더라. 그래서 사람을 잘 안 만나려고 한다"고 털어놨다.

한편, 화사는 지난해 10월 발매된 신곡 '굿 굿바이(Good Goodbye)' 컴백 당시 몸무게가 40kg대에 접어들었다고 밝혀 화제를 모았다.

당시 그는 "이번에는 이별곡이다 보니 내가 안 해봤던 몸매를 한 번 가꿔보자 했다. 그게 되게 여리여리한 몸이었다"고 밝힌 바 있다.

