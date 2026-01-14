가민이 공개한 미래 자동차…“뒷좌석 탑승자 목소리까지 구분” [CES 2026]

가민이 지난 6∼9일 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 미래 모빌리티와 디지털 헬스케어의 청사진을 제시했다.

지난 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’의 가민 전시장에 인파가 몰려있다. 라스베이거스=이동수 기자

이번 전시의 핵심은 차량 내 경험을 완전히 새롭게 정의한 ‘통합 캐빈(Unified Cabin) 2026’(이하 통합 캐빈)이다. 지난해 CES 2025에서 혁신상을 받은 통합 캐빈을 한 단계 발전시킨 모델이다.

◆좌석 위치까지 파악하는 AI

통합 캐빈은 디스플레이, 오디오, 센서, 조명 등을 하나의 시스템으로 동기화해 몰입형 경험을 제공하는 차량용 플랫폼이다. 플랫폼 중심에는 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 한 차세대 AI 가상 비서가 있다.

가민 통합 캐빈

이 AI 비서는 단순한 음성 인식을 넘어 탑승자의 의도를 파악하고 여러 언어를 자동으로 인식해 자연스러운 대화가 가능하다. 특히 ‘좌석 인식(Seat-aware)’ 기술이 적용돼 특정 좌석에 앉은 탑승자의 명령을 구별하고 해당 위치로 오디오나 화면을 송출한다. 예를 들어 “영화를 틀고 내 화면을 공유해 줘”라고 말하면, AI가 문맥을 파악해 복합적인 명령을 한 번에 수행한다.

하드웨어 측면에서도 혁신을 이뤘다. 가민은 단일 시스템온칩(SoC)과 안드로이드 오토모티브 운영체제(OS)를 통해 6개의 스크린을 아우르는 디스플레이 표면을 제어한다. 또 퀄컴과 협업해 스냅드래곤 엘리트 플랫폼 기반의 ‘넥서스(Nexus)’ 컴퓨팅 플랫폼을 도입, 기존 대비 6배 강력한 연산 성능을 확보했다.

사용자 편의를 위한 개인화 기능도 있다. △UWB(초광대역) 기술을 활용한 디지털 키 △블루투스 채널 사운딩을 통해 기기 위치를 파악하고 좌석에 자동 연결하는 ‘디바이스 오토 링크’ △탑승객 간에 고개를 돌리지 않고도 대화할 수 있는 ‘캐빈 챗’ △개인별 헤드레스트 스피커를 통한 ‘퍼스널 오디오 스피어’ 등이 대표적이다.

특히 메타와 협업한 ‘메타 뉴럴 밴드(Meta Neural Band)’ 통합 데모는 큰 주목을 받았다. 메타 뉴럴 밴드는 손목의 근육 신호를 감지하는 웨어러블 기기로, 탑승자가 손가락 제스처만으로 차량의 인포테인먼트 기능을 제어할 수 있는 미래형 인터페이스를 보여주었다.

가민 통합 캐빈 2

◆CES 혁신상 5개 부문 석권

가민은 모빌리티 기술 외에도 웨어러블 및 아웃도어 분야에서 기술력을 인정받아 이번 CES에서 총 5개 부문의 혁신상을 수상했다.

가장 눈길을 끈 제품은 웨어러블 최초로 마이크로LED 디스플레이를 탑재한 ‘피닉스 8 프로 마이크로LED’다. 패션 테크 부문 수상작인 이 제품은 인리치 위성 통신과 LTE 연결 기능을 지원하여 연결성을 극대화했다.

디지털 헬스 부문에서는 웰니스 스마트워치 ‘베뉴 4’가, 스포츠 및 피트니스 부문에서는 프리미엄 러닝 워치 ‘포러너 970’이 각각 수상의 영예를 안았다.

가민의 혁신은 육상을 넘어 수중과 동물 케어 분야로도 확장됐다. 다이버 간 위치 공유와 메시지 전송이 가능한 ‘디센트 S1 다이버 통신 부표’와 말의 꼬리에 부착해 실시간 건강 데이터를 제공하는 ‘블레이즈 에퀴네 웰니스 시스템’도 혁신상 명단에 이름을 올렸다.

칼로리·영양성분 추적 가능한 가민 영양 관리 기능

◆식단 관리까지… 영양 추적 기능 도입

한편 가민은 이번 CES 기간 중 사용자의 건강을 보다 통합적으로 관리하기 위해 기존 ‘가민 커넥트’ 앱에 영양 추적 기능을 새롭게 추가했다. 운동 데이터뿐만 아니라 섭취한 칼로리와 탄수화물, 단백질, 지방 등 다량 영양소(매크로) 정보를 앱 내에서 한눈에 확인할 수 있게 됐다.

영양 추적 기능은 전 세계 음식 데이터베이스를 기반으로 바코드 스캔이나 AI 이미지 인식을 통해 간편하게 음식 기록이 가능하다.

가민의 ‘액티브 인텔리전스’는 입력된 영양 데이터를 분석해 늦은 밤 식사가 수면의 질에 미치는 영향 등 구체적인 인사이트를 제공한다. 일부 음성 인식 지원 스마트워치에서는 목소리만으로도 식단을 기록할 수 있어 편의성을 높였다.

가민의 수잔 라이먼 부사장은 “사용자가 건강한 습관을 형성하고 최고의 퍼포먼스를 낼 수 있도록 영양, 건강, 피트니스 데이터를 하나의 앱에서 통합 관리할 수 있게 했다”고 밝혔다.

