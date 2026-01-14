서울시, 기후위기대응 4년째 ‘최고 등급’

서울시가 세계 최대 환경평가기관인 ‘탄소정보공개프로젝트(CDP)’가 발표한 2025년 도시 기후위기대응 평가에서 최고 등급인 A등급을 받았다. 2022년부터 4년 연속 A등급이다.



서울시는 CDP 평가에서 시가 국내 19개 지자체 중 유일하게 A등급을 받았다고 13일 밝혔다. CDP는 유엔기후변화협약(UNFCCC)과 연계되는 국제 공시체계로, 매년 도시와 기업의 기후변화 정보를 수집·평가해 발표하고 있다. 2025년 평가는 기후환경정보를 제출한 1000개 이상 도시 중 738개 도시를 대상으로 진행됐으며, 서울을 비롯한 뉴욕·도쿄·런던 등 120개(약 16%) 도시가 A등급을 획득했다.



도시 기후위기대응 평가는 크게 A∼D등급으로 나뉘며, A등급은 과학 기반의 감축 목표 설정, 기후위험 분석, 실행계획, 모니터링 체계를 모두 갖춘 최고 수준의 대응 도시에만 부여한다.



시 관계자는 “온실가스 감축 목표 설정, 기후위기 완화·적응 정책 수립과 이행, 에너지 취약계층 보호 등 다방면의 노력으로 A등급을 유지하게 됐다”며 “글로벌 기후 리더 도시로서 정책 추진력과 성과를 국제무대에서 꾸준히 인정받고 있음을 의미한다”고 강조했다.



시는 이번 평가가 서울의 도시경쟁력을 강화하는 데에도 긍정적 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 일본 모리기념재단 도시전략연구소는 ‘세계 도시 종합경쟁력 지수(GPCI)’ 평가 시 기후변화 대응 항목에 CDP 평가자료를 활용하고 있다. GPCI는 6개 분야(경제·연구개발·문화교류·거주·환경·교통접근성)로 매년 세계 주요 도시의 종합경쟁력을 평가하는 지수다. 시는 2024·2025년 GPCI 평가에서 2년 연속 세계 6위를 차지했고, 특히 지난해 환경 분야 지수는 6단계(17위?11위)나 개선된 것으로 나타났다.

