전농 "강호동 농협중앙회장 사퇴하라…'셀프개혁' 안 돼"

전국농민회총연맹 등은 13일 강호동 농협중앙회장이 사퇴해야 농협이 신뢰를 회복할 수 있다고 밝혔다.



강호동 농협중앙회장은 겸임하던 농민신문사 회장 등 자리에서 물러나는 한편 조직의 구조적 문제를 개선하기 위해 농협개혁위원회를 구성할 것이라고 했다. 농림축산식품부 특별감사에서 농협중앙회장의 과도한 혜택과 농협의 각종 비위 의혹 등을 지적받은 데 따른 조치다.

강호동 농협중앙회장이 13일 서울 중구 농협중앙회에서 농림축산식품부가 지난 8일 발표한 농협중앙회에 대한 특별감사 중간 결과와 관련해 대국민 사과문을 발표를 마친 뒤 고개를 숙이고 있다. 연합뉴

하지만 전농은 이날 성명에서 "(농협중앙회장이) 오랜 기간 '관례'라는 이름으로 누려온 특권의 일부를 내려놓았을 뿐 농협 개혁의 본질에는 전혀 다가가지 못했다"고 지적했다.



이어 "현재 제기되는 불법 선거자금, 뇌물수수 의혹, 낙하산 인사 논란 등 중대한 사안의 중심에 현 농협중앙회장이 있다"면서 "농협중앙회장은 중앙회장직에서 즉각 사퇴하고 모든 의혹에 대해 성실히 조사에 임해야 한다"고 요구했다.



전종덕 진보당 의원도 성명을 내고 "'셀프개혁'으로는 농협에 대한 신뢰 회복이 불가능하다"면서 "농협 개혁의 첫걸음은 강호동 회장의 중앙회장직 사퇴"라고 강조했다.



또 조합원들이 농협중앙회장을 선출하는 직선제를 도입하고 독립적인 감사 기구를 설치해야 한다고 촉구했다.



반면 한국종합농업단체협의회는 강 회장의 조치를 긍정적으로 평가하며 외부 전문가 중심의 농협개혁위원회를 통해 구조적 병폐를 개선해야 한다고 밝혔다.



아울러 정부가 일방적인 조치를 하기보다는 농협이 스스로 변화의 주체가 될 수 있도록 기다려줘야 한다고 주장했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지