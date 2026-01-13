이재명 대통령, 다카이치 총리 고향 '나라'서 한·일 정상회담 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 위해 일본을 방문해 일정에 돌입했다.

다카이치 총리는 직접 숙소 앞에서 이재명 대통령을 영접하며 극진히 환영했다.

이재명 대통령은 한․일 정상회담에서 "총리님의 고향 ‘나라’에서 한일 협력 모델의 새로운 발상지가 될 수 있도록 총리님과 지혜를 모으고 싶습니다"고 말했다.

한․일 공동언론발표에서 이 대통령은 "병오년 새해는 지난 60년의 한일관계를 돌아보고, 새로운 60년을 준비하는 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.

