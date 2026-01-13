국립창극단 나온 김준수·유태평양, 8월 ‘살로메’ 공연

탁월한 소리와 연기로 많은 팬을 만들며 국립창극단 간판 역할을 해온 김준수와 유태평양이 지난 6일자로 국립창극단을 나왔다. 전라남도 무형문화재 제29-4호 판소리 '수궁가' 이수자로서 2013년 국립창극단에 만 22세로 최연소 입단한 김준수는 창극 ‘서편제’, ‘배비장전’, ‘메디아’, 코카서스의 백묵원’, ‘트로이와 여인들’, ‘패왕별희’, ‘리어왕’ 등에서 활약하며 ‘국악계 아이돌’로 각광받았다.

2016년 국립창극단에 입단한 유태평양 역시 6세에 3시간짜리 ‘흥부가’를 최연소 완창한 판소리 신동으로서 다양한 작품에서 개성있는 연기와 소리로 많은 팬에게 사랑받은 창극 스타다.

더욱 폭넓은 활동을 위해 국립창극단을 나온 두 소리꾼은 13일 제작사 옐로밤에 따르면 8월부터 전국 공연을 시작하는 ‘살로메’에 함께 출연한다. 오스카 와일드 희곡을 우리 소리로 재해석한 작품으로 2023년 초연 당시 ‘한국 창극의 새로운 지평을 열었다’는 호평을 받은 작품이다. “집착과 광기를 우리 소리의 내지르는 창법으로 절묘하게 결합해낸 수작”이라는 비평과 함께 창극의 전형성을 탈피한 ‘그로테스크한 미학’으로 큰 주목을 받았다. 고선웅 연출이 대본을 집필했으며 정은혜가 작창과 더불어 극의 서사를 이끄는 ‘자메렛’역으로 재연에서도 무대에 오른다. 초연부터 함께하며 독보적인 비주얼을 완성한 패션 디자이너 이상봉이 의상 디자인을 다시 맡을 예정이다. 서울 공연은 8월 21∼23일 마포아트센터 아트홀맥에서 열린다.

