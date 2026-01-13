"사람 살리고 싶죠…" 장기기증 공감 높지만 실천은 ‘3%’

국민 대다수가 장기기증이 필요하다고 인식하지만, 실제 이를 실천하기 위해 기증을 약속한 비율은 낮은 것으로 나타났다.



13일 보건복지부 국립장기조직혈액관리원의 ‘2025년 장기인체조직기증 국민 인식 조사’ 결과에 따르면 우리나라 국민의 장기기증인지도는 94.2%로 매우 높았다. 하지만 이들 중 실제로 장기기증 희망 등록을 했다고 답한 비율은 2.9%에 불과해 인식과 실천의 간극이 컸다.

응답자 45.0%는 등록하지 않은 이유로 ‘인체 훼손 및 원형 유지에 대한 우려’를 꼽았다. ‘막연한 두려움 및 거부감’도 38.0%로 뒤를 이었다. 뇌사를 ‘회복 불가능한 상태’로 정확히 아는 이가 적고, 뇌사와 식물인간 상태를 동일하다고 잘못 아는 비율이 34.8%에 달한 것도 희망 등록이 적은 이유로 나타났다.



장기기증 홍보에 대한 세대별 시각차도 드러났다. 20∼30대 중 54.4%는 ‘기증자 1명이 9명의 생명을 살릴 수 있다’는 식의 이성적 소구 방식을 감성적 홍보보다 신뢰했다. 반면 고연령층일수록 기증자의 사연을 담은 감성적 홍보를 선호했다.



기증자 예우 및 지원 제도에 대해 알고 있는 응답자(11.6%)는 많지 않았다. 향후 도입이 필요한 기증자·유가족 예우로 직접적인 지원금(57.0%)과 사회적 추모 및 예우(21.1%)가 꼽혔다. 기증 희망 등록자에게 향후 본인이나 가족에게 장기 이식 우선권을 주는 제도 찬성 비율(69.5%)도 높았다. 기증 활성화 제도에 대해선 의견이 갈렸다. 희망 등록 사실을 가족에게 자동으로 알리는 서비스는 찬성 비율(72.6%)이 높았다. 반면 옵트 아웃 제도(본인이 거부하지 않으면 기증 의사가 있다고 간주)에 대해선 찬성(30.1%)과 반대(27.3%)가 팽팽했다.

