“출퇴근이 지옥”… 칼바람 맞으며 정류장 ‘무한 기다림’

“다들 카카오 택시 부르느라 난리였다.” “지하철 타려다가 사람이 몰려 못 타서 결국 지각했다.”

텅 빈 정류장 서울 시내버스 노조가 첫차부터 전면 파업에 돌입한 13일 서울 중구 서울역 버스 정류장이 텅 빈 채 한산한 모습을 보이고 있다. 최상수 기자

서울 시내버스 노조가 무기한 전면 파업에 돌입한 13일 말 그대로 ‘출퇴근 대란’이 빚어졌다.

전국자동차노동조합연맹 서울시버스노동조합과 사측인 서울시버스운송사업조합이 이날 새벽 임금 및 단체협상 결렬을 선언하면서 파업 소식을 듣지 못한 시민들이 평소처럼 출근길을 나섰다가 버스 정류장에서 발이 묶였다. 지자체에서 투입한 셔틀버스나 지하철을 이용한 이들 중에도 몰린 인파에 몇 차례 탑승 기회를 놓쳐 늦는 경우가 허다했다. 퇴근길도 셔틀버스·지하철에 사람이 몰려 불편이 이어졌다.

서울 마포구에 거주하는 직장인 박모(32)씨는 “아침에 나처럼 버스 타러 와서야 (파업을) 알게 된 사람들이 꽤 있었다”며 “평소 출근 시간 딱 맞춰서 나왔다가 정류장에서 택시를 타려니까 잘 안 잡혔다. 다른 사람들도 택시 잡느라 바빴다”고 말했다.

서울 시내버스 노동조합이 무기한 전면파업에 돌입한 13일 서울역 버스환승센터 전광판에 각 노선버스의 위치가 '출발대기'로 표시되고 있다. 연합뉴스

강남에서 경기 수원으로 출근하는 직장인 홍모(28)씨도 파업 소식을 알지 못한 채 버스 정류장에 갔다가 ‘택시 전쟁’을 벌였다. 그는 “지각할까봐 아침에 택시 잡으려고 했는데 20분을 불러도 오지 않았다”며 “웃돈 주고 비싼 택시를 불러봐도 마찬가지였다. 결국 지각했다”고 했다.

이날 강남구 대치동 버스정류장 안내판에는 모든 버스의 ‘도착 예정 시간’ 부분에 ‘차고지’라고만 표시돼 있었다. 대형 관광버스가 ‘긴급수송버스’ 팻말을 붙이고 간간이 오갈 뿐이었다.

새벽에 파업 소식을 듣고 이전보다 일찍 집을 나선 시민들도 불편을 겪긴 마찬가지였다.

서울 시내버스 노동조합이 첫차부터 무기한 전면파업에 돌입한 13일 서울 홍제역 인근에서 운행 중인 한 버스에 '시내버스 파업으로 인하여 요금을 징수하지 않습니다'라는 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스

구로에서 강남으로 출근하는 이나연(28)씨는 “오늘 한 시간 일찍 출근했는데 지하철역으로 가는 마을버스에서부터 사람이 미어터졌다”며 “평상시 만석인 경우가 없는데 오늘 아침 일찍부터 유독 사람이 많았다”고 했다.

노원에 사는 50대 직장인 A씨도 “평소보다 30분 이른 오전 6시40분에 출근해 상계역으로 가기 위해 노원구가 운행하는 셔틀버스를 탔다”며 “이용하는 인원이 많아 버스를 두 차례 보내고 나서야 겨우 몸을 실을 수 있었다”고 말했다.

원래 버스를 이용하던 시민들이 몰리다 보니 지하철도 타기 어려울 수밖에 없었다.

경기 군포에 사는 직장인 유모(25)씨는 서울 사당역에서 지하철로 갈아타려다가 포기했다. 그는 “사당역에서 ‘역사 내에 승객이 폭주한다’는 안내방송을 들었다. 그런 방송은 처음이었다”며 “지하철역에서 나와 택시를 잡으려고 했다가 잡히지 않아 시외버스를 탔는데 결국 회사에 지각했다”고 말했다.

빽빽한 지하철 서울 시내버스 노동조합이 무기한 전면파업에 돌입한 13일 오전 출근길 시민들이 지하철로 몰리면서 서울 지하철 4호선 열차 내부가 가득차 있다. 이제원 선임기자

서울에서만 불편이 잇따른 건 아니다. 경기 지역을 오가는 서울 시내버스 노선이 성남·안양·하남·광명·고양 등 12개 지역 111개 노선 2505대나 되는 터라 이 지역 시민들도 ‘출근 전쟁’을 벌였다. 아침부터 이 노선 곳곳에서 서울 시내버스를 이용하던 시민들이 경기지역 업체 버스를 기다리면서 대기 줄이 한참 이어졌다.

이날 오전 8시쯤 성남시 분당구 샛별마을 버스정류장에서 만난 50대 강모씨는 “서울시 업체가 운영하는 9401번을 타고 서울시청 인근으로 출근하는데 버스가 오지 않는다”며 “대체 노선을 이용하려는데 사람들이 몰려 어려울 것 같다. 지하철을 이용하면 시간이 2∼3배는 더 걸린다”고 푸념했다. 안양에서 서울로 출퇴근하는 김모씨 역시 “버스를 타고 이동한 뒤 지하철을 이용하는데 버스 파업 소식에 지하철을 타고 출근했다”며 “지하철이 사람들로 붐벼 불편했다”고 토로했다.

서울 시내버스 노동조합이 첫차부터 무기한 전면파업에 돌입한 13일 서울 강동구 명일동 한 버스 정류장 인근에 버스 파업 대비 무료 셔틀 차량이 대기하고 있다. 연합뉴스

서울 시내버스 노동조합이 무기한 전면파업에 돌입한 13일 서울 한 버스공영차고지에 서울 시내 버스들이 주차돼 있다. 연합뉴스

퇴근길도 혼잡하긴 마찬가지였다. 서울 광화문 직장에서 퇴근한 30대 직장인 김모씨는 “6시쯤 회사를 나와 경복궁역으로 갔는데 사람이 너무 많아 발 디딜 틈이 없이 꽉 찼다. 난리였다”며 “내일도 걱정이다. 1시간은 더 일찍 일어나야 할 것 같다”고 했다.

