李·다카이치, 대북 공조 재확인… “한반도 비핵화·평화 구축 협력”

이재명 대통령이 13일 다카이치 사나에 일본 총리와 한·일 정상회담을 갖고 “양국은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축에 대한 의지를 재확인하고 대북 정책에 있어 긴밀한 공조를 이어가기로 했다”고 밝혔다.

화기애애 이재명 대통령이 13일 일본 나라현 회담장에서 열린 다카이치 사나에 일본 총리와의 확대정상회담에서 자리를 안내받고 있다. 이 대통령은 “한국과 일본의 교류와 협력이 어느 때보다도 중요한 때이기 때문에 총리님과의 회담은 각별한 의미가 있다”고 강조했다. 다카이치 총리는 “이번 대통령님의 방일을 시작으로 일·한 관계를 한층 높은 차원으로 발전시키는 한 해로 만들고 싶다”며 환영의 뜻을 밝혔다. 나라=남정탁 기자

이 대통령은 이날 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현을 방문해 다카이치 총리와 소인수회담과 확대회담, 공동언론발표, 만찬 등 공식 일정을 함께했다. 이 대통령은 공동언론발표에서 양국 간의 대북 정책 공조 합의를 언급했고, 다카이치 총리 역시 “북핵 미사일, 대북 대응 관련 북한의 완전한 비핵화를 위해 일·한, 일·한·미 간 긴밀히 협조해 대응해 나갈 것을 재확인했다”면서 “남북 관계의 균형 있는 진전과 관련해 이 대통령과 인식을 같이하면서 개별적 협력 안건에 대해서도 중요한 진전을 이뤘다”고 밝혔다. 다카이치 총리는 일본의 관심도가 높은 납북 문제도 언급했다. 다카이치 총리는 “(북한) 납치 문제와 관련해 즉시 해결하기 위해 이 대통령이 강력한 지지를 해주신 것에 대해 감사하다”고 말했다.

이 대통령은 또 “양국은 지역·글로벌 현안에 대해 폭넓게 의견을 교환하고 급변하는 국제 정세 속에서 역내 평화와 안정을 위한 한·일, 한·미·일 협력의 중요성에 대해 인식을 함께했다”고 밝힌 뒤 “저는 동북아 지역의 한·중·일 3국이 최대한 공통점을 찾아 함께 소통하며 협력해 나갈 필요가 있다는 점도 강조했다”고 말했다. 이 대통령이 한·중·일 3국의 협력을 강조한 것과 달리 다카이치 총리는 한·중·일 협력에 관해 언급하지 않았다.

한·미·일 3국 협력의 중요성에 대해서는 다카이치 총리도 공동언론발표에서 강조했다. 다카이치 총리는 “양국을 둘러싼 전략 환경이 엄중해지는데 일·한 관계 연계가 중요해지고 있다”며 “일·한, 일·한·미 안보 협력 등 안보의 중요성에 공감했다”고 말했다.

손 잡은 한·일 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 회담장에서 공동언론발표를 마친 후 악수하고 있다. 이 대통령은 회담에서 “한국과 일본의 교류와 협력이 어느 때보다도 중요한 때이기 때문에 이번 회담은 각별한 의미가 있다”고 강조했다. 다카이치 총리는 “이번 이 대통령의 방일을 시작으로 일·한 관계를 한층 높은 차원으로 발전시키는 한 해로 만들고 싶다”며 환영의 뜻을 밝혔다. 나라=남정탁 기자

이어 “확실히 깊은 논의라고 할 수 있고 앞으로 계속 소통할 것”이라며 “양국 리더십으로 관계를 발전시키고 일·한·미 3국 간 협력도 힘차게 추진해 나가도록 할 것”이라고 덧붙였다.

양국 정상은 이날 정상회담에서 조세이탄광 문제에 관해서도 실무 협의 진행에 합의했다.

이 대통령은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 이뤄진 한·일 정상회담 이후 약 2개월반 만에 다시 다카이치 총리와 마주 앉았다. 이 대통령 취임 후 한·일 정상회담은 이번이 다섯 번째다. 이 대통령은 이날 1박2일 일정으로 나라현을 방문했다. 나라현은 다카이치 총리 고향이자 정치 본거지다.

