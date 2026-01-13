中과 갈등 악화로 우군 절실한 일본… 李대통령 방일에 ‘의미 부여’ 띄우기 [한·일 정상회담]

일본은 13·14일 이재명 대통령의 나라 방문에 대해 한·일 간 미래지향적 협력 강화뿐 아니라 동북아시아 외교·안보 차원에서도 각별한 의미를 부여했다. 다카이치 사나에 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언으로 중국과의 관계가 얼어붙으면서 우군 확보가 절실해진 시점이기 때문이다. 더욱이 중국이 노골적으로 한·일 내지 한·미·일 갈라치기를 시도한 직후여서 일본은 이 대통령의 반응에 더욱 촉각을 곤두세웠다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 회담장에서 공동언론발표를 마치고 인사하고 있다. 청와대사진기자단

NHK방송은 13일 “일·중 관계가 악화하는 가운데 다카이치 총리로서는 공급망 강화 등 한국과의 경제적 공조 강화나 지역 안정의 중요성을 확인하고자 하는 생각”이라며 지난주 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 중국을 국빈 방문하고 온 이 대통령이 이날 정상회담에서 일본에 어떻게 대응하는지 주목해야 한다고 전했다.

산케이신문 역시 이번 한·일 정상회담이 일본과 중국을 상대로 각각 관계 강화를 추진해온 이 대통령의 ‘실용 외교’에 중대 고비가 될 수 있다면서 이 대통령이 중·일 갈등과 한·중·일 경제 문제를 어떻게 풀어나갈지가 관건이라고 짚었다.

시 주석이 지난 5일 이 대통령에게 “역사의 올바른 편에 서서 올바른 전략적 선택을 해야 한다”며 ‘대일 과거사 공조’를 요청했던 만큼 이 대통령이 이번에 어떤 입장에 설 것인지가 초미의 관심사로 부각한 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가 주석. 로이터연합뉴스

이 같은 관점에서 최근 니혼게이자이신문은 한·일 간에는 국민 감정을 자극하는 여러 문제가 있지만 지금은 여기에 얽매일 때가 아니라면서 시마네현이 다음달 여는 ‘다케시마(竹島·독도의 일본식 표기) 날’에 정부 참석자급을 높이겠다는 생각은 재고해야 한다는 취지의 제언을 하기도 했다.

아사히신문은 “다카이치 총리 입장에서는 자신의 대만 관련 발언으로 중·일 관계가 계속 악화하는 가운데 이번 일·한(한·일) 정상회담에서 양국 관계의 강화를 과시할 수 있다면 그 의의는 크다”며 “일본은 한·일 우호 관계를 국내외에 보임으로써 다카이치 정권의 ‘국제적 고립’을 꾀하는 중국의 노림수를 꺾을 수 있다고 보고 있다”고 분석했다.

이 대통령이 중·일 관계와 관련해 ‘중립’ 입장을 취한 것에 대한 안도감도 엿보인다. 아사히는 이 대통령이 한·중 정상회담 후 기자간담회에서 “지금은 (중·일 갈등 국면에서) 우리가 할 수 있는 게 매우 제한적으로 보여진다”고 말했다고 소개했다. 일본 외무성 고위관계자는 이를 두고 “일본에 대한 배려가 배어 있다”며 환영의 뜻을 나타냈다고 한다.

이재명 대통령이 지난 5일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 공식환영식에서 시진핑 국가주석과 이동하며 환영 나온 어린이들에게 인사하고 있다. 공동취재사진

이날 한·일 정상회담 모두발언과 공동언론발표에서 중국은 직접적으로 언급되지 않았다. 다카이치 총리는 다만 희토류 규제 등 중국의 압박을 의식한 듯 공동언론발표에서 “(이 대통령과) 지역 정세에 관해서도 차분히 논의했으며, 현재의 전략 환경에서 한·일 간의 긴밀한 공조를 확인했다”며 “공급망 협력에 대해서도 심도 있게 논의했다”고 말했다.

이 대통령은 동북아 3국 간 소통에 방점을 찍었다. 이 대통령은 “저는 한·중·일 3국이 최대한 공통점을 찾아 함께 소통하며 협력해 나갈 필요가 있다는 점도 강조했다”고 말했다.

