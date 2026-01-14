[이코노 브리핑] 하나銀, 안유진 플레이트 디자인 카드 출시 외

하나銀, 안유진 플레이트 디자인 카드 출시

하나은행은 하나금융그룹의 대표 모델인 아이브(IVE) 안유진의 사진을 플레이트 디자인한 ‘하나 나라사랑카드’(사진)를 16일부터 선보인다고 13일 밝혔다. ‘하나 나라사랑카드’에는 국방의 의무를 수행 중인 군 장병들에게 응원의 메시지를 전하고자 안유진 특유의 밝고 긍정적인 이미지를 담았다.

보험사 기본자본 킥스비율 50% 미만시 제재

금융위원회와 금융감독원은 보험사의 재무건전성을 판단하는 기본자본 지급여력(K-ICS·킥스)비율이 50% 미만인 경우 2027년부터 적기시정조치를 부과한다고 13일 밝혔다. 적기시정조치는 재무건전성 지표가 기준치에 미달하는 금융사를 대상으로 당국이 내리는 경영 개선 처분으로 권고·요구·명령의 3단계로 진행되고, 개선 여지가 없으면 영업정지 처분이 내려진다.

금융위, 소재불명 대부업체 5개사 등록 취소

금융위원회는 소재지를 확인할 수 없는 대부업체 5개사(자산관리케이대부·하나에이엠씨대부·국민에이엠씨금융대부·골드리치컨설링대부·제이엘케이파트너스파이낸셜대부)에 대해 등록 취소 결정을 내렸다고 13일 밝혔다. 금융감독원은 지난해 7월 대부업법 개정안 시행을 앞두고 대부업체 900여개사에 대한 전수검사에 나섰고, 총자산한도 규제 위반(총자산이 자기자본의 10배를 초과)과 업무보고서 미제출 등을 이유로 지난달 20개사에 기관경고, 기관주의, 과태료 등 처분을 내렸다.

